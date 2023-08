Le suore e la guerra Tra musica e letture

I diari delle Suore Minime del Sacro Cuore raccontano il passaggio della guerra e il ruolo che hanno avuto le sorelle e l’istituto, fondato dalla Beata Margherita Caiani, durante il secondo conflitto mondiale.

Il 4 settembre in occasione del calendario di iniziative per celebrare la Liberazione di Poggio a Caiano, si potrà assistere nei locali Auser del Bargo a "Il rombo del cannone è ormai lontano", una serata di letture, musica e riflessioni, organizzata dall’associazione culturale Diapason. Nel corso dell’evento verranno letti passi tratti dai diari di guerra delle Minime nel periodo che va dal 1 luglio al 10 settembre 1944 cioè quello che precedette e seguì immediatamente la Liberazione di Poggio e di molte altre città: uno dei momenti più difficili per tutta la Toscana, a causa delle stragi nazifasciste che furono compiute quell’estate.

La compagnia dei "Soggetti Smarriti" darà quindi voce alle pagine di quei diari, come se fossero le stesse suore a rileggere la propria storia e i fatti quotidiani vissuti in quei mesi, fino alla Liberazione della cittadina che all’epoca faceva ancora parte del comune di Carmignano. Ad accompagnare le letture, i canti della Resistenza dei fratelli Cecchi con Samuele Luca come voce solista, Gabriele Marco al pianoforte e Francesca Fedi Perilli al violoncello. L’introduzione al tema sarà affidata al professor Andrea Ottanelli, storico ed ex insegnante.

"Ci siamo tutti dentro a quelle pagine – spiega l’associazione Diapason – parlano di noi, ci ricordano da dove veniamo ed è importante farne memoria, tutti insieme, anche grazie all’aiuto del professor Ottanelli che ci condurrà sapientemente in questo viaggio".