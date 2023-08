Le strappa il cellulare di mano mentre è in sosta nella sua auto

Le ha strappato di mano il cellulare mentre era in auto. L’episodio è avvenuto in via Orti del Pero l’altra mattina. La donna era dentro la sua macchina, ferma al lato della strada e con il finestrino aperto quando l’uomo, uno straniero, ha agito in maniera fulminea. La vittima ha chiesto aiuto alla polizia chiamando la centrale operativa. Secondo quanto riferito dalla Questura, la donna ha contattato la polizia poco dopo le 10 di mattina. Ha raccontato che, mentre si trovava in via Orti del Pero, in sosta sull’auto, è stata avvicinata da un uomo di colore che in modo fulmineo le ha strappato dalle mani il telefono.

Sul posto sono intervenute le volanti che, dopo aver acquisito la descrizione del ladro, si sono messe sulle tracce del balordo. Le ricerche si sono subito dirette verso lo stabile in disuso di via della Misericordia, da tempo occupato da senzatetto e sbandati. All’interno dello stabile, gli agenti hanno trovato il cellulare. Durante il sopralluogo nell’immobile, gli agenti hanno individuato, nascosto dietro un armadio, un uomo, per abbigliamento del tutto corrispondente alle descrizioni fornite dalla vittima, ritenuto autore del furto. Si tratta di un nigeriano di 35 anni, regolare, con precedenti per reati contro il patrimonio, con a carico un provvedimento di divieto di ritorno nel Comune di Prato. E’ stato denunciato per furto mentre il cellulare è stato restituito alla vittima.