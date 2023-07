"Le strade del centro sono orinatoi per cani"

Scrivo per segnalare che le vie del centro sono diventate oramai degli orinatoi a cielo aperto per i cani.

Oramai la popolazione dei nostri amici a quattro zampe è cresciuta a dismisura (forse perché anche durante il lockdown chi aveva il cane poteva uscire?) e sono aumentate anche le varie problematiche legate alla presenza degli animali. La ’marcatura’ di un singolo canino poteva essere accettabile ma adesso, vista la quantità, si trova urina su tutti gli angoli cosi come sulle porte di casa come succede a me in via della Stufa. Inoltre con il clima caldo e con la scarsità di precipitazioni si sviluppa un cattivo odore veramente sgradevole.

La problematica è stata segnalata al Comune molte, molte volte. A seguito delle lamentele hanno intensificato i servizi di sanificazione. Ma è come darsi il deodorante senza farsi la doccia! Nonostante venga fatto notare ai padroni il disagio che questa ’usanza’ comporta ci sentiamo sempre rispondere stizziti come se fosse loro pieno diritto fare espletare i bisogni del proprio cane davanti a casa tua!

E’ l’ora che il Comune introduca dei regolamenti comunali anche per quanto riguarda gli escrementi liquidi degli animali, come succede del resto in molti comuni d’Italia.

Matteo Bessi