Le stelline del tennis Torneo Città di Prato Via alle qualificazioni

Tutto pronto per l’edizione numero 39 del torneo internazionale giovanile Under 18 "Città di Prato". Oggi sui campi del Tc Prato (ingresso libero per tutta la manifestazione) inizieranno le sfide di qualificazione. Al via ci saranno i migliori atleti junior provenienti da ben 43 nazioni diverse. Nel torneo di qualificazione, che terminerà domani, il tabellone è di 32 giocatori. Sia al maschile che al femminile verranno ammessi 4 giocatori e 4 giocatrici al tabellone principale, composto a sua volta da 32 giocatori, che inizierà martedì e si concluderà sabato prossimo, con le finali sul campo centrale intitolato a Loris Ciardi e Lapo Focosi.

L’entry list del tabellone maschile vede come favorito l’olandese numero 41 del ranking Itf Abel Forger, seguito dallo statunitense (48 Itf), semifinalista al "Città di Firenze", Alexander Frusina. Da non sottovalutare il francese Tiago Pires (69 Itf) e il brasiliano Gustavo Ribeiro de Almelda (74 Itf). Occhio anche all’ucraino Volodymyr Iakubenko (75 Itf), al canadese Duncan Chan (76 Itf) e all’argentino Gonzalo Zeitune (77 Itf) che vorranno dire la loro. Da seguire po l’uzbeko Amir Milushev (83 Itf), l’indiano Manas Dhamne (88 Itf) e il peruviano Luis Jose Nakamine (93 Itf). Tra gli italiani Filippo Romano, finalista al "Città di Firenze" Under 18, è l’azzurro con la classifica più alta (111 itf) con Giacomo Nosei, Carlo Alberto Caniato e Lorenzo Angelini che vorranno essere protagonisti al torneo laniero. Nel femminile la favorita è l’americana Ariana Anazagasty-Pursoo (40 Itf), seguita dalla marocchina Malak El Allami (50 Itf), dall’ italiana Emma Ottavia Ghirardato (75 Itf) e dalla canadese Naomi Xu (81 Itf). Occhio poi alla brasiliana Olivia Carneiro (85 Itf), all’italiana Greta Greco Lucchina (97 Itf), alla coreana Onyu Choi (99 Itf) e all’italiana Francesca Gandolfi (100 Itf). Da seguire anche Vittoria Paganetti semifinalista all’Itf Under 18 di Firenze. Ai vincitori verranno assegnati il Trofeo Marini Industrie e il Trofeo Concessionaria Checcacci. Ieri sui campi del Tc prato, a poche ore dall’inziio del torneo, è arrivata anche Francesca Schiavone per allenare il suo team.

L. M.