Le ricchezze della mafia Appartamento confiscato diventa alloggio popolare

Un appartamento in zona Fontanelle, confiscato alla criminalità organizzata, è stato acquisito gratuitamente dal Comune di Prato con la finalità di destinarlo al sociale. La casa in questione si trova in via Soffici, al civico 29, proprio di fronte alla chiesa del quartiere. Tutto è partito da un’indagine su scala nazionale, dalla quale è emerso il coinvolgimento di un cittadino cinese, proprietario dell’appartamento in via Soffici, in un giro di attività illecite promosse da un’organizzazione criminale. Da qui è scattato il procedimento di confisca, sulla scia delle disposizioni di legge in materia di antimafia, e in seguito lo scorso 26 gennaio il consiglio direttivo dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ne ha disposto il passaggio nelle disponibilità del Comune di Prato. L’appartamento è di circa 120 metri quadrati, ha tre camere da letto e dispone pure di un garage. Il valore complessivo sul mercato si aggira intorno ai 240.000 euro. Il Comune, una volta firmato l’atto, con la ratifica che è arrivata anche con l’approvazione del documento da parte della commissione Bilancio e del consiglio comunale, ha poi deciso di darlo in gestione a Epp, così da inserirlo all’interno del patrimonio dell’edilizia pubblica residenziale. L’immobile risulta particolarmente strategico viste le ampie dimensioni, consentendo così di ospitarci all’interno una famiglia numerosa, già presente nella graduatoria provinciale degli aventi diritto a una casa popolare.

In città è infatti molto complicato trovare appartamenti di simili dimensioni da potere destinare al sociale, e quindi anche per questo motivo la notizia dell’acquisizione da parte del Comune della casa diventa ancora più importante per il sistema dell’emergenza alloggiativa territoriale. La casa, a seguito di un primo sopralluogo da parte dei tecnici degli uffici del sociale del Comune e di quelli dell’Epp risulta in buono stato di manutenzione. Ci sono solo da fare piccoli interventi, per un importo complessivo di poche migliaia di euro. Per questo in Comune c’è molta fiducia di potere procedere con l’assegnazione della casa alla famiglia individuata già entro la fine di maggio. In quell’occasione l’idea è di organizzare una vera e propria iniziativa pubblica per sottolineare l’importanza di sottrarre un bene alla criminalità organizzata per destinarlo a chi è in difficoltà abitativa.

Ricordiamo che quello dell’immobile di via Soffici è il secondo caso in città di un appartamento confiscato alla criminalità organizzata e destinato al patrimonio pubblico. In precedenza nel marzo del 2017 lo stesso percorso era accaduto a Santa Lucia, per l’esattezza in viale Fratelli Cervi, al civico 76.