Le ragazze della Tushe a caccia di punti

Appuntamento casalingo per la Gruppo AF Tushe Prato. Al Pala Keynes le ragazze allenate da Valentina Megli riceveranno la visita del Flavioni Civitavecchia fanalino di coda della classifica (il fischio d’inizio è fissato alle ore 18). Una buona occasione per le pratesi per incamerare i due punti e restare al comando della graduatoria, posizione che condividono con il Chiaravalle recentemente battuto. La Gruppo AF Tushe ha la possibilità di allungare la lunga serie positiva aperta proprio in occasione della terza giornata del girone d’andata, il 2 dicembre scorso, quando andarono ad espugnare il campo del Flavioni con il risultato finale di 25-24. Le altre partite della terza giornata di ritorno: Conversano-Camerano e Chiaravalle-Euromed Mugello. Questa è la classifica del girone C della serie A2 femminile: Chiaravalle e Gruppo AF Tushe Prato 11 punti; Camerano 9; Conversano 5; Euromed Mugello 3; Flavioni Civitavecchia 0. M.M.