Le proposte in corsa. I sindaci della Vallata:: "Un servizio a chiamata per le aree scoperte"

Manca poco. La prossima settimana entrerà in vigore la T2, seconda fase del servizio di trasporto pubblico locale su autobus, con il nuovo orario che entrerà in vigore dall’1 novembre.

"La rimodulazione del servizio, deciso dalla Regione e definito con Autolinee Toscane, prevede alcune novità, ‘sommariamente’ illustrate ai sindaci dei Comuni pratesi lunedì scorso nella sede della Provincia", fanno notare i sindaci della Val di Bisenzio. I rappresentanti di Autolinee Toscane hanno spiegato come sarà razionalizzato il servizio, potenziando le corse nelle tratte più utilizzate dai cittadini ed eliminando le corse a bassissima richiesta.

Un cambiamento importante. Tanto che i sindaci hanno provato a trovare dalle idee, delle alternative da mettere sul piatto per limare i contraccolpi del "taglio". E una delle possibili soluzioni a questo rilevante cambiamento è quella del servizio a chiamata, in modo da collegare le zone meno servite ai principali punti di snodo. I sindaci hanno prospettato l’idea all’azienda e sono pronti a richiederla formalmente alla Regione. E non è l’unica proposta. "Chiediamo anche l’attuazione immediata dell’integrazione tariffaria con un titolo unico per bus e treno", spiegano Bongiorno, Bosi e Morganti. "Con queste soluzioni, oltre ad offrire un servizio più efficiente ed utile per gli abitanti delle zone più lontane – osservano i sindaci dei comuni valbisentini – vengono eliminate dalla SR325 le corse senza passeggeri, in modo da evitare costi economici ed ambientali e contemporaneamente alleggerire il traffico sulla strada".

L’impegno richiesto da Bongiorno, Bosi e Morganti ad Autolinee Toscane è quello "di monitorare, nei primissimi giorni del nuovo orario, le richieste dei possibili utenti delle corse soppresse in modo da poter prevedere il servizio personalizzato per quei cittadini che resterebbero privi di trasporto". La palla di una partita importante, perché si parla di servizi ai cittadini, passa, ora, ad Autolinee Toscane.