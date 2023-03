Le prime ruspe a maggio: si parte dai parcheggi

Sono due le grandi opere che prenderanno il via in questo primo scorcio 2023: il cantiere per la palazzina esterna all’ospedale e l’interramento del serpentino verde nel cratere in cui sorgeva il vecchio Misericordia e Dolce. Secondo un cronoprogramma dell’ufficio tecnico dell’Asl Centro, dopo il pronunciamento definitivo del Tar della Toscana che ha respinto il ricorso di Nigro Costruzioni & C., poco prima della metà di aprile (a Pasqua), si procederà alla firma del contratto con la Nbi spa di Roma, azienda aggiudicataria della gara di appalto. Una firma che arriva dopo che poche settimane fa i tecnici dell’azienda romana hanno eseguito un primo sopralluogo insieme all’ingegner Gavazzi per definire con quali interventi partire e come allestire il cantiere, senza interferire con le attività ospedaliere. Il cantiere sarà aperto entro i primi di maggio, partendo dalla realizzazione dei 130 parcheggi per i dipendenti ed altrettanti per i visitatori. Un calendario che mette in sicurezza 10 dei 19 milioni concessi dal governo: per ottenerli, i lavori debbono partire entro giugno prossimo. Per quanto riguarda, infine, l’interramento del serpentino, l’Asl sta redigendo un’ulteriore tavola tecnica con altimetria e riempimento, che sarà consegnata alla conferenza dei servizi entro il fine settima. Obiettivo: partire entro metà aprile con l’interramento per chiudere dopo cinque settime (conclusione a fine maggio).

Sa.Be.