Le piscine a ostacoli "Lavori programmati male Via Roma è un cantiere"

"Apprezzo l’impegno dell’amministrazione sulla manutenzione degli impianti sportivi, ma una maggiore programmazione sarebbe stata necessaria". Massimo Taiti, delegato provinciale Coni interviene sullo stato di salute delle piscine comunali. "Via Roma è un cantiere aperto, altro che erba verde c’è un giardino di erba alta inutilizzabile", dice Taiti. "Nel fine settimana c’è stata una premiazione c’erano 600 atleti da tutta Italia e lo stato in cui hanno trovato la piscina, con l’acqua torbida e i cantieri intorno era davvero triste. Capisco che l’investimento da 1,8 milioni sia veramente impegnativo e apprezzo tutto ciò, ma le condizioni in cui versano gli impianti sono sconfortanti".

Eppure il nuoto pratese si difende a livello nazionale: "Se avessimo piscine come si deve quali traguardi potrebbero ottenere?", ironizza Taiti che getta lo sguardo anche agli altri impianti: "Iolo è chiusa, la piscina di San Paolo idem visto che è caduto il controsoffitto e il 13 luglio chiuderà anche viale Galilei, in una città come Prato tre impianti chiusi con via Roma aperta in quelle condizioni credo che una riflessione sarebbe stata utile - aggiunge -. I lavori e le manutenzioni sono importanti, ma vanno programmati. Mi sembra, alla luce di quanto sta accadendo, che sia mancata questa visione di inseme che di fatto crea un danno alle società sportive e ai pratesi".

Dal primo luglio la piscina di via Roma riaprirà al pubblico per la balneazione, ma ci sarà solo la vasca da 25 metri. Una possibilità unica visto che quella da 50 metri sarà riservata all’agonismo, mentre le due vasche da bambini sono di fatto inaccessibili a causa dei lavori e dei collaudi non ancora terminati. Una vasca su quattro è l’unica alternativa che hanno i pratesi che cercano il mare in città. La struttura da 50 metri di via Roma, storicamente aperta alle famiglie, non rispetta più le prescrizioni dell’Asl e così, da giugno a settembre, non potrà essere destinata allo svago dei pratesi. L’unica deroga concessa dall’azienda sanitaria è quella dell’utilizzo destinato alle società sportive per allenamenti e agonismo. Intanto in via Roma sono in corso anche i lavori da 600mila euro per la sistemazione degli spogliatoi e del primo piano della struttura. A San Paolo invece il sopralluogo del Comune ha evidenziato un cedimento del controsoffittoche non permette di riaprire.

Silvia Bini