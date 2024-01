Le passeggiate fra storia e natura. Il bello di stare insieme da 24 anni

Camminare in compagnia fa bene alla salute, all’arricchimento culturale e all’amicizia. Alla biblioteca Lazzerini è stato presentato sabato il programma 2024 delle "Passeggiate fra storia e natura", giunte al 24° anno e organizzate dal Circolo I Risorti de La Querce e oltre 150 persone hanno assistito all’illustrazione delle 80 uscite. Presenti, oltre a Mauro Franceschini (uno dei fondatori del gruppo e guida delle passeggiate) il sindaco Matteo Biffoni e Gabriele Bosi, assessore al turismo. Le novità di quest’anno saranno le uscite dedicate a Giuseppe Garibaldi che in Toscana ha lasciato molte tracce, e a Dante Alighieri, ma anche approfondimenti sulla Resistenza e l’immancabile Via Medicea. La storia resta quindi protagonista di alcune passeggiate tematiche sia per conservare la memoria sia per divulgare aspetti di personaggi le cui vite si sono intrecciate con Prato e la sua provincia.

Ad aprire le uscite sarà, infatti, domenica 21 Fabrizio Trallori con i luoghi di Prato e il grande sciopero del 1944. Sabato 2 marzo al circolo I Risorti si potrà scoprire "Garibaldi a Prato" ovvero la presentazione di due passeggiate nei luoghi dove il generale transitò nel territorio. Domenica 3 marzo spazio alla Resistenza con una passeggiata tra Catena, Iolo e la zona ovest: i luoghi della preparazione allo sciopero del 7 marzo 1944.

Il Sommo Poeta sarà ricordato domenica 7 aprile con l’uscita, di livello impegnativo, al "passo di Dante" sopra San Giuliano Terme: da qui si vede Pisa e il mare e il luogo fu inserito da Dante nel 33° canto dell’Inferno. Il 25 aprile la festa della Liberazione sarà a Valibona mentre il 12 maggio si camminerà lungo la Linea Gotica tra il Monte Carchio e il Monte Folgorito. Non mancheranno le escursioni di più giorni: dal 12 al 14 aprile si andrà in Veneto con passeggiate fra Padova, i Colli Euganei e Berici e dal 21 al 23 aprile escursioni lungo la Via della Lana e della Seta (da Bologna a Castiglione dei Pepoli). Avete mai camminato lungo i binari di una ferrovia dismessa? Dal 1 al 3 maggio c’è il curioso e suggestivo itinerario delle Cinque Terre. Il programma completo delle passeggiate sulla pagina Fb e su www.arciprato.it. Per infowhatsapp 347 3328209 e 0574 593816 (circolo I Risorti), Mauro (334 1695051) e nella sede di via Firenze 323.

M. Serena Quercioli