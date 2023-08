Le notti dei dj a settembre Musica gratis dopo le ferie

Dopo l’esibizione di Jerry Calà a inaugurare la rassegna il 6 settembre, e la conferma per il secondo anno consecutivo di Cristina D’Avena (sabato 16), gli organizzatori del Settembre a Prato annunciano altre due date a ingresso gratuito. Si tratta di concerti particolarmente attesi fra gli amanti del genere: il 7 settembre alle 21.30 in piazza del Mercato Nuovo arriva dj Prezioso, mentre venerdì 15 sarà la volta di Metempsicosi, cioè i sei dj che hanno fatto la storia delle serate toscane al Jaiss e del Torquemada a cavallo fra fine anni Novanta e l’inizio del nuovo millennio. La rassegna in programma dal 6 al 17 settembre, in contemporanea con le sfide della Palla Grossa, completa così il quadro dei concerti. Dodici date, tutte a ingresso gratuito, affiancate da stand enogastronomici, mercatini dell’artigianato e giochi per bambini presenti in piazza tutte le sere dalle 19.

Entrando nel dettaglio degli ultimi due concerti annunciati, dj Prezioso salirà sul palco di piazza del Mercato Nuovo alle 21.30. Arrivato alla ribalta del grande pubblico con la programmazione su Radio Deejay, Giorgio Prezioso si esibirà in piazza portando tutta la sua discografia: dai successi di inizio millennio, fino alle ultime produzioni musicali.

L’altra serata particolarmente attesa è quella di Metempsicosi. Dalle 19, venerdì 15 settembre, sul palco si alterneranno sei dj che hanno caratterizzato la vita notturna di più generazioni. In serie ci saranno Mario Più, Ricky Le Roy, Franchino, Joy Kitikonti, Oozicky e Luca Pechino. Una serata imperdibile per gli amanti del genere, che andrà avanti fino a mezzanotte.

"Abbiamo voluto regalare alla città di Prato una rassegna d’alto livello, con nomi di richiamo su scala nazionale – spiegano gli organizzatori –. Una serie di concerti più ambiziosa rispetto all’edizione dell’anno passato e dalla quale ci aspettiamo un’importante risposta in termini di presenze". Queste date si aggiungono a quelle made in Prato: il 10 settembre l’Aperitivo in Famiglia, e il 17 settembre lo show degli Orfani dello Zero6. E ancora il 12 settembre la tribute band dei Pearl Jam, il 13 settembre il tributo a De Andrè, il giorno dopo i Killer of the Beast, tribute band degli Iron Maiden. Passando alla Palla Grossa, i biglietti sono già in vendita e si sta già registrando un successo di consensi.