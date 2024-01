Le note di Rtc. Verdi e il giorno della Memoria

I nostri consigli su Rete Toscana Classica per questa settimana. Oggi alle 13,57, un’ora con brevi brani di compositori vari e direttori diversi: una "Serenata notturna" di Mozart con i Berliner Philharmoniker, "Scherzo" di Musorgskij, c’è Gershwin di "Girl Crazy" e Sostakovic di "Jazz Suite". Alle 16,20, da ascoltare il Concerto in re maggiore per pianoforte e orchestra come trascrizione del Concerto op. 61 per violino e orchestra (Barenboim solista e direttore). Domani alle 18,40, alle origini dell’opera con i pianti e i sospiri di Orfeo e Euridice, tra Amore e Averno del 1600: Peri, Caccini, Monteverdi, Rossi, Piccinini. Alle 20,30 Bernstein dirige Schubert-Sinfonia 5 e Mahler "Il Titano". Martedì alle 14,45, ouvertures dirette da Abbado, Sinopoli, Celibidache: Berlioz, Rossini, Mendelssohn. Alle 20,30: Beethoven "Pastorale", Celibidache. Mercoledì: dalla forza delle percussioni di Takemitsu dirette da Ozawa (alle 17,40) alla trascendenza di Rossini di "Petite messe solennelle" (alle 18,40) diretta da Gandolfi- Magiera con Freni, Valentini, Terrani, Pavarotti, Raimondi. Giovedì alle 12,07 Mullova- Carmignola violini per due concerti di Vivaldi. Segue alle 15,40 il pianoforte di Martha Argerich per Bach. La voce vellutata di Cecilia Bartoli mezzosoprano (alle 18,40) per il canto dai caldi accenti di Bellini: arie da opere e romanze da concerto. Venerdì 26 alle 14,05: divertirsi con "alcune sciocchezze per album" di un anziano e goliardico Rossini, quello dei "peccati di vecchiaia" parigini, brevi brani scherzosi.

Sabato 27 è la Giornata della Memoria e la data di morte di Giuseppe Verdi (1901). Rtc intreccia la musica di Verdi con quella di compositori ebrei connessi al tragico tema. Alle 10,08 di Verdi "Stabat Mater" da "Quattro pezzi sacri" cui segue "Un sopravvissuto di Varsavia" di Schoenberg diretto da Abbado alle 11,40. Di Bloch "Schelomo rapsodia ebraica" diretta da Bernstein (alle 13,34). Ritorna Verdi e Abbado con un’ora di antologia da opere (dalle 13,58) cui segue alle 18,40 la possente "Messa da Requiem", direttore Leonard Bernstein, registrazione: Londra, 23 febbraio 1970. Verdianamente, serata all’opera alle 20,30 con "Il trovatore", diretto da il maestro Bruno Bartoletti, registrazione Berlino, ottobre 1975.

Goffredo Gori