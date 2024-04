Le note di Rtc. Valzer di Strauss. E la grande opera

La domenica di Rete toscana classica, due ore con i valzer di Strauss padre e figlio in una registrazione del 1961 (dalle 10,40): Il Pipistrello, Kaiser Walzer, Al bel Danubio blu, Radetky March. Il pianoforte di Martha Argerich insieme al violoncello di Mischa Maisky (alle 14,45): Schubert e Schumann. Lunedì 15, la terza trasmissione di Luca Giovanni Logi ( alle 18,40) nel programma dedicato al centenario di Puccini, con la rarità di miniature giovanili: minuetti, cantate, inni, diretti da Chailly e Rudel per la voce di Domingo (alle 19,13). Segue alle 20,30 la serata all’opera in onore di Puccini: "Manon Lescaut" con Domingo, Freni, Bruson diretti da Sinopoli. Martedì ( alle 10,58) Bernstein dirige la "Sinfonia 5 di Sostakovic", registrazione del 1979. Altra registrazione storica del 1961 alle 20,54 : Sinfonia n.9 – Mahler- Bruno Walter. Mercoledì (alle 10,40) Pierre Boulex dirige Debussy ( Tre Images) e Stravinskij (L’uccello di fuoco) . Alle 20,04 : Schubert di "Wanderer" per il pianoforte di Maurizio Pollini, di recente scomparso. Giovedì alle 12,40 il paesaggio alpino nella sinfonia op.64 di Strauss: Karajan e i Berliner Philharmoniker. Segue alle 14,34 una registrazione storica del 1945: il violino di Milstein con Bruno Walter e orchestra per Mendelssohn. Beethoven e la "Pastorale" diretta da Bernstein alle 16,40. In una registrazione del 1964 ( alle 18,07) Ernest Ansermet dirige "La Mer" di Debussy. Alle 19,40 , tre clavicembali per Bach nel concerto in do maggiore e in re minore . Abbado dirige cinque sinfonie verdiane: Aida, Forza del destino, Aroldo, Luisa Miller, I Vespri siciliani ( alle 21,35). Venerdì, Alberto Bologni ( valente violinista pratese) insieme a Giuseppe Bruno pianoforte per una serie di concertazioni di Liszt ( alle 22,10) . Sabato Herbert von Karajan dirige Mendelssohn in "Sinfonia n. 4 in la maggiore–Italiana" e " Sinfonia n. 5 in re maggiore –Riforma" (alle 10,40) e "Il lago dei cigni" di Caikovskij (alle 15,40). Bruno Walter dirige Wagner in una serie di ouverture in registrazioni storiche del 1959 (alle 18,40). Serata del sabato all’opera (alle 20,30): "Lucia di Lammermoor" di Donizetti con Joan Sutherland, Luciano Pavarotti, direttore Richard Bonynge.