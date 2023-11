Le note di Rtc. Si parte da Verdi. E Wagner chiude

Oggi su Rtc alle 13,30 per quasi un’ora si può ascoltare, dopo la "senile conversione" a baritono, la voce di Domingo tenore, in una miscellanea di arie tratte da un’opera rara di Verdi: "I due Foscari", dirette da Myumg Whun Chung . La sorpresa è sentire lo spessore drammatico di Foscari-Domingo che in conclusione è capace di offrirci la leggerezza lirica di Fenton da "Falstaff". Domani alle 16,08 Abbado dirige "Lo schiaccianoci" e Antal Dorati esegue "Serenata per archi" di Cajkovskij. Prosegue la rubrica di "musica celeste", ovvero, le suore compositrici da Bisanzio al Barocco: è la volta di Hildegard von Bingen, monaca tedesca-1098 (alle 18,40). Rossini e "Petite Messe Solennelle" con Sawallisch, pianoforte e direttore (alle 20.30). Oltre un’ora con Mahler di "Resurrezione- Sinfonia n 2" diretta da Kubelik alle 21,58, in una registrazione del 1969. Martedì 14 alle 12,40, Benedetti Michelangeli e Celibidache per Schumann nel "Concerto per pianoforte e orchestra in la minore" e alle 13,28 Abbado dirige Mozart: "Concerto per violino e orchestra" n 4 e "Sinfonia Haffner". Mercoledì 15 alle 11,41 "La Tragica" di Schubert ancora con Abbado. Altro genere di musica con "Bachianas Brasileiras n.5" di Villa-Lobos e i violoncelli della Royal Philarmonic e la voce di Barbara Hendrix soprano ( alle 13,11). La London Symphony Orchestra con Abbado per Mendelssohn e Mozart in una registrazione del 1970 (alle 20,30). Giovedì dalle ore 12,18 Seiji Ozawa dirige Wagner ( Preludio- Lohengrin) e Cajkovskij (Schiaccianoci-Suite). Un piccolo flash comico d’altri tempi con Carlo Dapporto che con orchestra canta "Il signorino snob" (alle 15,27).

L’ottavino, lo strumento più piccolo e più penetrante dell’orchestra per "Danze ungheresi" di Brahms e altri brevi brani di autori poco noti: suona Jean-Louis Beaumadier (alle 16,41). Si ricorda il 150° della nascita di Rachmaninov (alle 19,13) con il "Concerto n.2": Gloria Campere pianoforte diretta da Juraj Valcuha. "Patetica" di Cajkovskij diretta da Oistrakh- Berliner Philarmoniker ( alle 21,37). Venerdì ancora Rachmaninov e il "Concerto n3" con Martha Argerich e Chaylli alle 15,40. Sabato 18, serata all’opera con Wagner e "Lohengrin" diretto da Bychkov (alle 20,30).

Goffredo Gori