Le note di Rtc. Settimana santa ascoltando Bach

Bach s’addice alla settimana di Pasqua. Su Rtc una cantanta di Bach per la domenica delle Palme: oggi alle 10.40 "Benvenuto, re dei cieli" e la monumentale "Passione secondo Matteo" alle 15,40. Si volta pagina con Gershwin eseguito da un apprezzato giovane inglese, Viv McLean, con una serie di arrangiamenti per panoforte a tema spirituale (alle 20,03). Domani ancora Bach (alle 10,40) con una cantata per la festa dell’annunciazione di Maria diretta da Gardiner. Alle 14,34 Toscanini in una registrazione del 1935: Preludio e incantesimo del Venerdì Santo da "Parsifal". Alle 20,30 la memoria lontana del "Vespro della Beata Vergine" di Monteverdi. Martedì, poesie, liriche, canzoni secondo Stravinskij diretto da Boulez (alle 17,19); ancora canto: Beethoven in una registrazione dal vivo, Salisburgo 1965, con il baritono Dietrich Fischer-Dieskau (alle 20,30). Mercoledì alle 14,25 la "Sinfonia n.4" di Mahler - Barbara Hendricks soprano e Esa Pekka Salonen direttore. Da non perdere la Sinfonia n.6 "Patetica" di Cajkovskij con i Berliner diretti da Karajan. Giovedì (alle 11,41) s’adatta al clima pasquale la suggestione lontana dei brevi componimenti musicali di Suor Lucrezia Vizzana (1590-1662) religiosa del convento Camaldolense di S. Cristina di Bologna. Voce di altra natura e di altra epoca quella del tenore Franco Corelli (con Renata Tebaldi e Mirella Freni), in un concerto di arie popolari d’opera di Ponchielli e Gounod (15,40). Venerdì Santo una galleria di "Stabat Mater": quelli di Poulenc diretto da Ozawa (alle 14,02), di Scarlatti (alle 14,42), di Schubert diretto da Sawallisch (alle 17,30). "La passione secondo Giovanni" alle 15,40, e il grande quadro sacrale di "Parsifal" di un Wagner che abbandona i miti nordici per una visione mistica, simbolo di redenzione "cristiana" (alle 18,40). Sabato, serata all’opera: "Albert Herring" di Britten (alle 20,30). Il giorno di Pasqua musica di grande livello: alle 10,40 "Resurrezione" di Mahler direttore Claudio Abbado. Cantate di Bach per il giorno di Pasqua alle 12,30, "La grande Pasqua russa" di Nikolaj Rimskij-Korsakov (alle 12,53) . Alle 21,58 di Schubert "Lazarus, o la festa della Resurrezione, Cantata di Pasqua con Coro e Orchestra Sinfonica della Radio Bavarese, direttore Sawallisch.

Goffredo Gori