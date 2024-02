Le note di Rtc. Ricordo di Ozawa e tanto Mozart

La grande musica su Rete Toscana Classica e i nostri consigli. Oggi alle 12,40 due famosi affreschi musicali di Musorgskij: "Quadri di una esposizione" e "Una notte sul Monte Calvo" diretti da Karel Ancerl maestro cecoslovacco che visse la prigionia di Auschwitz, scomparso nel 1973. Alle 20,30 l’orchestra del Maggio musicale fiorentino n un concerto di settembre 2023 diritto da Mehta: tutto Mozart (coro diretto dal maestro pratese Lorenzo Fratini). Domani dalle 16,45 alle 17,37 Claudio Abbado dirige Mozart (Concerto per oboe e orchestra) e Karajan guida i Berliner in "Gaitè Parisienne- Allegria Parigina", frizzante balletto di Offenbach. Alle 20,30, una serata con Berlioz e Goethe in una registrazione storica del 1954 di La Dannazione di Faust , direttore Charles Munch. Martedì musica della Spagna scritta non solo da compositori spagnoli: Espana- Capriccio spagnolo- Andaluza- Danze (alle 16,37). Mercoledì: Muti dirige Mozart della Sinfonia "Parigi" e "Jupiter" (alle 14,30). Un omaggio a Mirella Freni nata nel mese di febbraio del 1935 e scomparsa a febbraio del 2020: le più belle romanze del suo repertorio di soprano lirico (alle 21,27). "Buonanotte" alle 23,10 con Debussy di "La mer" e "Notturni" ( registrazioni dal vivo). Giovedì, dalla rasserenante "Pastorale" di Beethoven (Carlo Maria Giulini alle 16,19) alla forza espressionista e astratta del Novecento della Scuola di Vienna fondata da Shoenberg con musica di Webern diretta da Abbado (alle 17,43) . In diretta il concerto della Camerata diretto da Hugo Ticciati alle 20,30 dal Politeama.

Venerdì, alle 17,40 Cécile Chaminade pianista e compositrice francese (1944), "piccolo Mozart" in una registrazione del 1969 . Sabato 24, un programma che si combina con la scomparsa improvvisa di uno dei più grandi direttori della nostra epoca, il giapponese Maestro Sejii Ozawa, che se ne è andato il 6 febbraio a 88 anni; la notizia è stata data dopo qualche giorno Per una combinazione casuale degna del grande maestro, Rtc trasmette alle 12,40 la monumentale "Sinfonia dei Mille" di Mahler (il numero dell’immenso organico vocale, corale e strumentale ) diretta da Ozawa. Serata all’opera alle 20,30: "Carmen" di Bizet con Grace Bumbry e Mirella Freni.

Goffredo Gori