Le note di Rtc. Qualche sorpresa e due pratesi

Su Rete Toscana Classica (Fm 93,300 MHz e sul canale 720 digitale terrestre) i nostri consigli si orientano su scelte di repertori classici, ma l’emittente propone spesso ascolti singolari che meritano essere segnalati. E’ stimolante ad esempio lasciarsi sorprendere (oggi alle 15.15) dal Preludio e Fuga di Bach in una trascrizione per orchestra di Arnold Schoenberg, padre della dodecafonia (dirige Seiji Ozawa). Si torna alla regola con un’antologia pianistica con Chopin e Liszt eseguiti da Pietro De Maria e Aldo Ciccolini (alle 15.40). Dpmani ancora una proposta eccentrica, musica per due pianoforti: Mozart, Brahms, Debussy, Ravel, Poulenc (alle 10.42), cui seguono rare registrazioni del 1953 e 1966: Mitropoulos dirige Mendelssohn in Le Ebridi e Sinfonia Scozzese (alle 17.12), e alle 18.40 John Barbirolli dirige Sibelius (anche Finlandia). Alle 23.27 Pietro De Maria al pianoforte interpreta Chopin. Martedì alle 12.40 gli stavaganti fiati di Stravinskij con pianoforte in concerto, cui segue il neoclassico Apollon Musagete diretto da Ozawa. Alla ricerca di geniali soluzioni sonore: Giovanni Bottesini (direttore e compositore apprezzato da Verdi, diresse Aida) in una Fantasia di Lucia di Lammermoor di Donizetti con il talentuoso pratese Alberto Bocini al contrabbasso e Massimo Murali pianoforte. Idem: duo concertante su temi da I Puritani di Bellini (alle 13.29). Mercoledì – da non perdere - una storica registrazione edizione Maggio Live: Vittorio Gui (fondatore nel 1928 dell’Orchestrale Fiorentino poi Mmf) dirige Debussy nel Prélude à l’après-midi d’un faune e Borodin ne Il principe Igor Danze polovesiane (alle 18.05).

Giovedì: sorpresa. Ritornano con Vivaldi strumenti d’illo tempore: due concerti con due mandolini, due tiorbe, due flauti dolci, due salmò, due violini in tromba marina (alle 18.40). Venerdì (alle 14.39) da ascoltare le danze da opere di Verdi dirette da Karajan da Aida e da Otello (ballabile raramente eseguito). Venerdì, De Falla con Notti nei giardini di Spagna, registrazione storica del 1951 (alle 21.52). Sabato alle 18.40 all’opera con Wagner e Il crepuscolo degli dei, diretto da Georg Solti (Vienna, 1964).

Goffredo Gori