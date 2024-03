Le note di Rtc. L’omaggio al genio di Bach

Rete Toscana Classica ripropone la musica ispirata a Dante: c’è Liszt per pianoforte, c’è la contemporaneità di Ingvar Lidholm, svedese, con "...A riveder le stelle" (del 1973), non poteva mancare Verdi con Abbado che dirige il coro femminile a cappella da le "Laudi alla Vergine Maria" (oggi alle 18,40). Alle 20,30 è possibile ascoltare il pianista pratese d’adozione Pietro De Maria diretto da Daniele Gatti nel concerto del 13 ottobre 2023 registrato al Maggio Musicale Fiorentino. Domani alle 12.40 il violino di Oistrakh per Beethoven de la "Sonata a Kreutzer" (e il concerto in re maggiore di Beethoven). Simon Rattle dirige Schubert de la "Sinfonia – La Grande" con i Berliner Philharmoniker (alle 18,40). Martedì, Gary Bertini direttore in una serie di registrazioni dal vivo (alle 20,30): Berlioz e Ravel ("La valse"). Mercoledì alle 17,16 lo squillo vigoroso del tenore statunitense Richard Tucker, voce verdiana dell’epoca d’oro, scomparso nel 1975: il maestro Fausto Cleva dirige le arie più popolari del repertorio "lirico spinto" tra romanticismo e verismo. Giovedì 21 marzo del 1685 nasceva il più grande dei musicisti: Johannes Sebastian Bach (1685 – 1750). Per questo anniversario, Rtc dedica l’intera giornata al grande compositore. Segnaliamo "Fantasia cromatica e Fuga in re minore" con Maria Tipo al pianoforte (alle 13,41) e la singolare presenza di "Casa Bach", ovvero la famiglia Bach: Wilhelm Friedemann Bach, Carl Philipp Emanuel Bach, Johann Christian Bach (alle 14,37). Di Bach da non perdere (alle 16,41) la cantata profana per la Corte elettorale di Sassonia per voci e fiati: "Sui squillanti accenti delle briose trombe, voi, tonanti timpani, innalzate il vostro frastuono!".

Venerdì, alle 11,41 Rtc ci propone la Sinfonia n.4 di Prokof’ev diretta dal grande maestro giapponese Seiji Ozawa, di recente scomparso. David Oistrakh violino e Dimitri Mitropoulos direttore, in una registrazione dal vivo, New York 1° gennaio 1956: in due concerti di Mozart e Sostakovich (alle 22,50). Infine, sabato, serata con Gluck (alle 20,30) e con l’opera progetto di riforma del melodramma: "Iphigénie en Tauride" del 1779.

Goffredo Gori