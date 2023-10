Le note di Rtc. Il Verdi sacro e il tributo a Gui

PRATO

Rete Toscana Classica offre occasioni d’ascolto di grande musica insieme a memorie di figure che hanno fatto la storia. E’ il caso del maestro Vittorio Gui fondatore nel 1928 dello Stabile Fiorentino che dal 1933 diventerà l’orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. Oggi alle 11.09 un’ora con Vittorio Gui e il Maggio Musicale con uno storico concerto Maggio Live. Alle 18,40 si cambia musica: canzoni di Tosti, Di Capua, De Curtis, tenore Salvatore Licitra per "O sole mio", "Non ti scordar di me", "Non t’amo più". Alle 20,30 si torna al Maggio Fiorentino di oggi, registrazione 13 luglio 2023 con il Coro del Maggio diretto dal pratese Lorenzo Fratini e la compagine di voci bianche dell’Accademia diretta da Sara Matteucci: Carmina Burana- Orff. Domani alle 17,44 antologia di canzoni napoletane per voce di tenore e chitarra. Spazio alle voci femminili del ‘600: Leonora Baroni, cantante detta "La Leonora" (rubrica di Antonella D’Ovidio alle 18,40). Martedì la proposta di un Verdi sacro, diretto da Riccardo Chailly (alle 12,40) cui segue alle 15,40 una altrettanto singolare Callas in un recital in studio del 1958. Mercoledì per gli appassionati di Bach due cantate profane dirette da Schreier (alle 11,33). Rarità: le prime registrazioni del "Quartetto Amadeus", 1951-1952, musica di Schubert e Haydn (alle 17.05), cui segue alle 18,40 una storica registrazione del 1963 di un insolito quintetto di Schubert per pianoforte, violino, viola, violoncello e contrabbasso detto "Della trota" (variazioni da un lied omonimo).

Giovedì uno strano Puccini, quasi un divertimento: "Butterfly" in un pot-pourri per organo a quattro mani e percussioni (alle 16,38). Karajan per Bruckner, "Sinfonia n.8" alle 18,40, cui segue uno Stravinskij "neoclassico" teatrale: "Persephone" e "Oedipus Rex", dittico diretto dallo stesso autore. Venerdì, alle 16.22, quattro sonate di Paganini per chitarra e violino (Sebastiani-Fornaciari) e orchestra e violino (Salvatore Accardo). Sabato 28, serata all’opera alle 20,30 con "Sadko" ( 1898) di Rimsky Korsakov su libretto dell’autore: le gesta di Sadko personaggio leggendario ucraino. II direttore è Valery Gergiev.

Goffredo Gori