Le note di Rtc. I nomi illustri per Schubert

Le nostre proposte d’ascolto da oggi a fine mese su Rete Toscana Classica cominciano con la voce di Ferruccio Tagliavini tenore lirico nato a Reggio Emilia, famoso nel mondo per quel morbido fraseggio, tipico del canto "lyrique" francese: per "Manon" e "Werther" di Massenet, come per Puccini, di cui si celebra quest’anno l’anniversario (alle 11,59). Bach che "trascrive" Vivaldi diretto da Alberto Zedda: "L’estro armonico" per orchestra d’archi (alle 15,40). Il violino di Anne-Sophie Mutter, la viola di Bruno Giuranna e il violoncello di Mstislav Rostropovich per Beethoven e Schubert ( alle 18,40), cui segue alle 20,30 un concerto diretto da Ozawa: musica di Stravinskij e Prokof’ev. Alle origini del melodramma con Monteverdi e "Il ballo delle ingrate" madrigale di Rinuccini (alle 21,47). Domani alle 12,40, in una antologia lirica con Mozart, Donizetti, Verdi, Puccini e Bizet, e la voce di Maria Callas diretta da maestri d’eccellenza (anche il fiorentino Elio Boncompagni), prestare attenzione ad un’aria da "Lucio Silla" di Mozart arricchita significativamente "con ornamentazioni dell’autore" (cioè lo stesso Mozart). Musica russa di Musorgskij, Cajkovskij, Prokof’ev e Sostakovic (alle 16,26) diretta da Mitropoulos e Rostropovich. Martedì 30, la seducente voce del violoncello di Mstislav Rostropovich col pianoforte di Alexander Dedyukhin in una serie di trascrizioni fatte dallo stesso Rostropovich su opere di Stravinslij, Scriabin, Milhaud, De Falla, Dvorak (alle 11,11).

Una rarità: un concerto del 25 dicembre del 1957 a Mosca con Grigory Ginzburg, famoso per il suo repertorio eclettico che qui dimostra passando da Bach a Scriabin a Prokof’ev, da Chopin a Gershwin (alle 20,30). Mercoledì 31, giornata dedicata a Schubert che nasce il 31 gennaio del 1797. Dalle 10,40 brani di ispirazione spirituale seguiti da compagini miste di fiati e archi (alle 10,50). Interessante la proposta di Danze sempre di Schubert : scozzesi, tedesche, carnevale di Vienna con Michelangeli al pianoforte nel 1955. Non potevano mancare un’ora di Schubert con Goethe (alle 16,24), né la bacchetta di Claudio Abbado dalle 20,30 con "La grande", e "Incompiuta" diretta da Muti con la Camerata, registrazione dal vivo il 23 settembre 2006.

Goffredo Gori