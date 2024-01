Le note di Rtc. Guida all’ascolto e anniversari

Cento anni dalla morte di Giacomo Puccini e di Ferruccio Busoni, nato a Empoli. Nel 2024 Rete Toscana Classica non mancherà di ricordare i due grandi toscani. Proponiamo un incipit singolare: oggi l’ascolto, alle 16,46 di una strana fantasia di "La Bohème": 13 strumenti di Alessandro Luchetti diretti da Antonio Ballista. Arturo Toscanini dirige Wagner: il preludio dell’atto I di "Parsifal" alle 18,12. Domani è la volta di Furtwangler in registrazioni storiche del 1953-’54: Schumann e Strauss (alle 10,40). "Serenata - Notturno - Romeo e Giulietta/fantasia" di Cajkovskij diretti da Britten con il violoncello di Rostropovich (alle 20.30). Mahler e la "Sinfonia n.5" (registrazione del 1971) diretta da Kubelik. Martedì ancora Mahler diretto da Boulez alle 13,09: "Sinfonia n.9". Curiosa concertazione di due pianoforti, percussioni e orchestra: musica di Bartok diretta da Boulez (alle 15,03). Mercoledì alle 17,44, il violoncello di Rostropovich per Sostakovic diretto da Bernstein. Serata (dalle 20,30) con l’atmosfera musicale vissuta da Liszt nella sua permanenza italiana nel 1839, periodo dei suoi maggiori successi: pianista Aldo Ciccolini. Giovedì (alle 10,40), Martha Argerich esegue due concerti per orchestra di Mozart e Beethoven. Gershwin e Bernstein a confronto: "Rhpsody in blue" e "Danze da West Side Story" (alle 12,40). Ancora Gershwin con il fratello Ira, insieme a musica di Rodgers, Wilder, Previn, Howard: un intermezzo americano leggero per pianoforte e orchestra (alle 14,37). Rtc offre la registrazione del 1° gennaio 2024, capodanno con i 50 anni della Scuola di Fiesole, alle 18,40 dal Teatro del Maggio, direttore e solista Alexander Lonquich. Alle 21, in diretta dal Politeama, il concerto della nostra Camerata diretto da Filippo Maria Bressan.

Venerdì (alle 11,41) il Quartetto Italiano per " La morte e la fanciulla" di Schubert e alle 14,01 un’ora con Chopin e il pianoforte di Pollini, cui segue alle 14,54 Giuseppe Sinopoli che dirige "Orpheus" e "Tasso", poemi sinfonici di Liszt. Sabato 20 gennaio, dalle 18,40, musica russa diretta dal russo Stravinskij: Glinka e Cajkovskij; "Buonanotte" alle 23,18 con la fiaba russa "Sheherazade" di Rimskij-Korsakov direttore Seiji Ozawa, registrazione del 1969.

Goffredo Gori