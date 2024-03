Le note di Rtc. Grandi voci per le donne

Rete Toscana Classica ha la virtù di offrire grande musica insieme a occasioni di registrazioni storiche; ne è un esempio la proposta di questa domenica che ci dà l’opportunità di ascoltare La Sinfonia n.5 di Schubert con Karajan e i Berliner in una registrazione del 1958 (alle 16,17), cui segue alle 18,17 Brahms di "Ouverture tragica" diretta da Toscanini a Londra il 29 settembre del 1952. L’attualità propone un concerto del settembre 2023: Maggio Fiorentino con Daniele Gatti e Filippo Gorini pianoforte alle 20,30. Domani alle 12,40 Furtwaengler e i Berliner per Beethoven e Ravel. Un siparietto leggero e di classe (alle 15,12) con la voce di Renata Tebaldi prestata a canzoni napoletane. Torna Toscanini alle 18,04 per la Sinfonia n.8 di Beethoven. Da non perdere la curiosa variazione per pianoforte e orchestra che Chopin ha fatto su "Là ci darem la mano" da "Don Giovanni" di Mozart (alle 20,30). Danze ungheresi e slave di Brahms e Dvorak con i Wiener diretti da Fritz Reiner (alle 21,49). Martedì, alle 10,30, antologia sinfonica da opere di Wagner diretta da Kempe con i Wiener (da Parsifal, il suggestivo preludio e incantesimo del venerdì santo). Di Musorgskij, alle 22,40, Quadri di una esposizione (orchestrazione di Ravel) con i Berliner diretti da Karajan. Mercoledì alle 18,40 proposta di voci femminili in un intreccio fra timbro scuro e d’agilità per duetti da opere del romanticismo: la voce di Monserrat Caballé soprano e Shirley Verret mezzosoprano per Bellini, Rossini, Donizetti, Ponchielli e Offenbach (la sognante Barcarola notturna). Seiji Ozawa, di recente scomparso, dirige "Rapsodie espagnole" di Ravel (alle 20,11).

Giovedì (alle 14,58), Maxim Šostakovic, figlio del grande maestro russo dirige una Suite dalle musiche per il film di Lev Arnstam , composte dal padre Dimitri: coro e orchestra del Bolshoi di Mosca. Venerdì alle 12,40, i Berliner e Furtwängler per Bach, Mozart e Brahms; alle 16,57 i Wiener e Kleiber per Beethoven (Sinfonia n.7) e Brahms (Sinfonia n.4). Sabato, serata all’opera col melodramma giocoso L’elisir d’amore di Donizetti (alle 20,30), registrazione del 1966 con Mirella Freni e Molinari Pradelli.

Goffredo Gori