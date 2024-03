Le note di Rtc. Con il tributo a Nino Rota

Su Rete Toscana Classica oggi è possibile ascoltare il concerto del Maggio diretto da Daniele Gatti il 6 ottobre 2023 con un bel programma: tra l’altro le Fontane di Roma affresco naturalistico di Respighi (alle 20,30). Domani alle 13,42 grandi direttori come Claudio Abbado, Karajan, Cantelli, Muti per grande musica: Beethoven (Ouverture di Fidelio-Leonore), Schubert (Incompiuta), Schumann. Alle 19,40, Sostakovic e la danza: dal valzer al jazz cui segue alle 22,30 musica argentina di Ginastera, Piazzolla, Plaza. Martedì alle 11,41 il pianoforte di Horowitz per Rachmaninov, Korsakov, Stravinskij e Prokof’ev, e alle 15,40 un omaggio a Nino Rota con (Suite sinfonica dal balletto La strada e i ballabili de Il Gattopardo di Visconti. Alle 16,47, le favole di La Fontaine messe in musica da Jacques Offenbach, cui segue alle 17,32 la Serenata in re maggiore Haffner di Mozart. Mercoledì alle 10,40 Boulez dirige Debussy (Tre notturni) e Mahler (Adagio Sinfonia n.10). Tutti gli strumenti per nove tanghisti e per orchestra: musica di Astor Piazzolla alle 18,13. Il concerto della Camerata in diretta dal Politeama alle 21: sul podio Antije Weithaas come direttore e violino per Beethoven, Mendelssohn e Mozart. Giovedì alle 12,40 la Sinfonia n. 7 Incompiuta di Schubert con i Berliner Philharmoniker diretti da Erich Kleiber; segue la Sinfonia n. 2 in re maggiore di Beethoven. Alle 20,30 il ritratto di una voce di basso dalla natura tragica eppure dolce: la penetrante espressività di Boris Christoff, bulgaro, qui in una antologia storica di brani diretti da Vittorio Gui.

Venerdì musica russa (alle 10,40) diretta da Mitropuolos dal 1951 al 1957; alle 15,40 musiche del fiorentino Luigi Cherubini, compositore del ‘700 anticipatore di una sensibilità romantica: anche un brano eseguito dalla Camerata diretta da Filippo Maria Bressan il 13 dicembre 2012. Una registrazione storica del 1935 alle 18,03: Schumann di “Kreisleriana”, pianoforte Cortot. Sabato, ancora una storica registrazione del 1951 (alle 12,40), concerto dal vivo, New York, Carnegie Hall: Guido Cantelli dirige Mozart, Mendelssohn, Ravel.

Goffredo Gori