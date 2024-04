Le note di Rtc. Chopin secondo. Pietro De Maria

I consigli per l’ascolto su Rete Toscana Classica: alle 17,30 ( oggi domenica) una registrazione dal vivo del 2014 della Sinfonia n.3 "Eroica" di Beethoven ( dirige Gabor Takacs-Nagy). Alle 20,30, opera teatrale dell’inglese Henry Purcell: "Didone e Enea" composta nel 1689 per una scuola femminile: tardobarocco di imitazione italiana. Lunedì alle ore 8,17 il pianoforte di Pietro De Maria interpreta sette brani di Chopin e alle 11,30 Herbert von Karajan con i Berliner Philharmoniker per due suites da "Peer Gynt" di Grieg, registrazione del 1982.Ancora Chopin e pianoforte con Martha Argerich che interpreta sette Mazurke in una registrazione del 1967 ( alle15,11) .Torna la rubrica "Il maestro già martellava il pianoforte" di Luca Giovanni Logi (dalle 18,40) per il centenario della morte di Puccini; tante arie e duetti da concerto con grandi interpreti diretti da Alberto Paoletti : Di Stefano, Renata Tebaldi, Giuseppe Taddei. Segue alle 20,30 "La Boheme" dalla Scala di Milano, direttore Riccardo Chailly, maestro del coro Roberto Gabbiani. Martedì alle 9, omaggio a Ruggero Leoncavallo nel giorno della sua nascita nel 1857: registrazioni storiche del 1925 -1930 da "Pagliacci" e altre opere meno fortunate. Claudio Abbado dirige i Berliner Philarmoniker: Cajkovskij, Schönberg, Prokof’ev ( alle 20.08). Mercoledì alle 14,24 Karajan dirige Stravinskij ne "La sagra della primavera", registrazione del 1976, e alle 20,30 Claudio Abbado si inoltra nel racconto musicale del mito di Faust secondo Berlioz e Schumann (registrazione del 1964). Giovedì alle 13,19 i canti di Luigi Dallapiccola: "Canti di prigionia" e "Canti di liberazione" musica di impegno civile-politico composta all’inizio della campagna razziale del 1938. Alle 20,30 omaggio a Garcia Lorca per orchestra, voce e chitarra; musica di Vittorio Zago, di Revueltas Silvestre e Sostakovich (Sinfonia di Leningrado). Venerdì (alle 12,40), antologia di musca Americana con Gershwin (Rapsody in Blue), Bernstein (West side story), Cooplan , David Del Tredici ( compositore vivente). Bernstein dirige Bernstein alle 16,40: Christa Ludwig, mezzosoprano. Sabato, serata all’opera (20,30) con Bellini e "Beatrice di Tenda", con Joan Sutherland e Pavarotti, direttore Bonynge in una registrazione del 1966.

Goffredo Gori