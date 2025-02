Le note di Rtc. Abbado sul podio. E la Camerata

Su Rete Toscana classica registrazioni dal vivo dal Parco della Musica di Santa Cecilia oggi alle 12.40 con Antonio Pappano che dirige la Sinfonia n.5 di Beethoven, seguita da due brillanti ritmi di danza: Valzer - Oro e argento di Lehar e la Danza delle ore da La Gioconda di Ponchielli. Alle 15.40 Wagner con Abbado e voci del passato (Birgit Nilsson e Jessye Norman, soprano) e del presente (Jonas Kaufmann, tenore): Olocausto di Brunhilde, il cigno fatato di Lohengrin, la redenzione di Parsifal. Domani alle 15.40 sinfonie, preludi, duetti, arie del Verdi della trilogia popolare e della maturità: da Traviata, Rigoletto, Trovatore a Otello, dirige Abbado. Registrazione storica del 1945: Musorgskij - Quadri da una esposizione, versione originale per pianoforte (alle 21.29). Favole in musica e compositori del ‘900, da Trilussa a La Fontaine e Leonardo da Vinci (alle 23.20). Martedì da Monaco di Baviera (1993) una grande Messa da Requiem di Verdi diretta da Sergiu Celibidache (alle 12.40). Mercoledì, dalle 21.21 abbandonarsi per un’ora alla suggestione di musica notturna di Haydn, Schubert, Chopin, Cajkovskij, Fauré, Dallapiccola e svegliarsi con il roteante valzer straussiano: Rose dal Sud (alle 22,17). Giovedì tutto Musorgskij con Abbado nella versione originale di Una notte sul Monte Calvo e Alba sulla Moscova alle 18.40. Venerdì alle 19.11 antologia di registrazioni dal vivo 2016 e 2019 della Camerata diretta da Jonathan Webb (Haydn, Ravel, Respighi). Sabato, il Verdi insolito dei Quattro pezzi sacri (alle 14.50) diretti da Pappano, Santa Cecilia. Uto Ughi e Maria Tipo insieme: violino e pianoforte per due sonate di Mozart (alle 17.47). Il fine settimana ci riserba la sorpresa dell’affresco sonoro di una vera tragedia russa da Pushkin (alle 20,30): Boris Godunov, l’opera più tormentata del rivoluzionario Musorgskij; l’opera nasce nel 1869 ma è rifiutata nella prima versione, poi rivisitata da Rimskij Korsakov e da Sostakovich e infine ancora in seconda versione da Musorgskij del 1872. Da San Pietroburgo, Valery Gergiev dirige la prima versione originale del 1869. Da non perdere.

Goffredo Gori