Le note di Rete Toscana Classica Luglio inizia con il mare e Debussy

Parte con la musica del mare luglio su Rete Toscana Classica: "tre schizzi sinfonici", l’emblema impressionistico più rappresentativo de "La Mer" di Debussy (oggi 10,56) interpretato da Pierre Boulez. Alle 18,40, il piano di Richter e la Boston Symphony diretta da Munch per Beethoven e Brahms. E Debussy alle 23,52 con l’incanto rilassante dell’arpa di "Deux Dances". Domani ancora una dedica al tempo d’estate con l’inglese Frederick Delius : una serie di composizioni (polifonie) intitolate a "Summer Night on the Water" (alle 14,17). Una registrazione del ’98 offre una ricca selezione da Tristano e Isotta (alle 20,30). Ancora una registrazione storica da album dei ricordi: Berlino 1942- Furtwaengler e i Berliner per Bruckner (alle 23,37). Martedì alle 10,40 Carlo Maria Giulini dirige Brahms e la "Patetica" di Cajkovskij, racconto esistenziale in musica eseguito per la prima volta nel 1893, cinque giorni prima della sua morte. Alle 20,30, quasi due ore di musica al Museo Puskin di Mosca: Schumann col pianoforte di Richter. Mercoledì alle 11,26, prova d’orchestra, musiche per il film di Fellini: Nino Rota diretto da Muti. Inconsueto incontro con la musica dei figli di Bach (alle 16,41): Wilhelm Friedmann Bach e Carl Philipp Emanuel. Arpa di Zabaleta e flauto di Zoeller con i Berliner per un concerto di Mozart (alle 17,50). Da non perdere: i "Notturni" di Chopin, di Schumann, di Bizet, di Satie, di Cajkovskij, per accompagnare la notte alle 22,51. Giovedì alle 12,18, scherziamo con Rossini in dialetto veneziano cui si adegua la sobrietà dalla indimenticabile voce di Renata Tebaldi diretta da Bonynge. Le grandi romanze delle voci di un tempo, prima metà ’900: Claudia Muzio ,Titta Ruffo, Caruso, Toti Dal Monte, Beniamino Gigli (alle 16,41).

Furtwaengler alla Rai di Torino per Schubert, Mendelssohn, e Brahms (alle 20,30). Venerdì alle 11,40 Renata Scotto, una voce per Puccini : Butterfly, Turandot, Gianni Schicchi ( direttori John Barbirolli e Wolf Ferrari). Il clima mediterraneo nel "Concerto d’estate" di Joaquin Rodrigo con Agustìn Leon Ara violino e la London Symphony Orchestra (17,46). Di Arnold Schönberg, il rivoluzionario "Sprechgesang" del "Pierrot Lunaire" per voce recitante (Christine Schäfer), direttore Pierre Boulez (alle 20,30). Sabato serata all’opera alle 20,30 con il capolavoro di Francesco Cilea: "Adriana Lecouvreur" con Joan Suterland, Carlo Bergonzi, Leo Nucci, dirige Richard Bonynge

Goffredo Gori