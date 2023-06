Le note di Rete Toscana Classica I consigli d’ascolto della settimana

Un insolito Stravinskij oggi alle 12,40 su Rete Toscana Classica: arrangiamenti per piccoli complessi d’archi, per clarinetto solo, per strumenti a fiato (alla memoria di Debussy, direttore Boulez). Alle 22,48, Karajan dirige Wagner - I Maestri cantori di Norimberga, Smetana- La Moldava, Dvorak- Sinfonia Dal nuovo mondo. Domani alle 13,12 tre ouverture: Rossini - Guglielmo Tell, Berlioz- Il carnevale romano, Verdi- I vespri siciliani (dirigono Victor De Sabata e Claudio Abbado). Verso il nuovo orizzonte musicale con Skrjabin - Il poema dell’estasi, Stravinskij - Il canto dell’usignolo, Debussy- Quartetto in sol minore (alle 16,22). Martedì: Martha Argerich per due pianoforti con Danze Sinfoniche –trascrizione, di Rachmaninov (alle 11,41) e Prokof’ev e Bartok per due concerti per pianoforte solo (alle 13,17). Dalla Radio Bavarese alle 21,41: Sostakovic della Sinfonia n. 6 e Cajkovskij – "Patetica". Mercoledì, "Turangalila", un monumentale lavoro -78 minuti- di Messiaen composto nel 1948 che si avvale delle mitiche onde Martenot, di pianoforte, e grande orchestra: "un inno alla gioia sovrumana, impetuosa, sfrenata" diretto da Myung-Whun Chung (alle 16,41). Si gira pagina alle 20,30 con una selezione pucciniana da Tosca diretta da Seiji Ozawa - Orchestra Maggio Fiorentino: da segnalare quella "Recondita armonia" dove al tenore statunitense Neil Shicoff fa da controcanto Alessandro Calamai, baritono pratese.

Giovedì alle 13,55, trentun minuti di "Piccola Russia" di Cajkovskij con la bacchetta di Carlo Maria Giulini, cui segue la Toscana di Luigi Boccherini (alle 14,28): Sinfonie e Quintetti. Dalle 20,30 alle 23,28 serata dedicata a Olivier Messiaen, sperimentatore di tutti i linguaggi musicali; fu anche ornitologo, esperienza sempre presente nella sua musica. Venerdì, il violino del nostro Alberto Bologni per "Tre danze irlandesi", echi folcloristici di Charles Villiers Stanford (alle 20,14). Venerdì Bernstein dirige Mendelssohn in "Sinfonia Italiana" e "Le Ebridi" (alle 20,30). Claudio Abbado per Haydn ( alle 22,01): "Il mondo della luna – Sinfonia" e "Sinfonia n. 98". Sabato alle 15,40, da non perdere, le suggestioni della musica del lucchese Alfredo Catalani, sfortunato contemporaneo di Puccini, che muore a soli 39 anni: "La Falce", "La primavera", "Exstase" (coro a 4 voci). Serata all’opera alle 20,30 fra valzer, balli e partite a carte con "Arabella" (1933) di Richard Strauss diretta da Sawallisch.

Goffredo Gori