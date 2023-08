Le meraviglie dell’Officina pratese Sguardi d’agosto a Palazzo Pretorio

Secondo Keith Christiansen, tra i massimi esperti del Rinascimento, "non si può capire il Rinascimento senza conoscere Prato" e in effetti intorno alla fabbrica del Duomo operarono molti grandi maestri del XV secolo, tra cui Donatello, Michelozzo, Maso di Bartolomeo, Paolo Uccello, Filippo e Filippino Lippi.Centrale fu la figura di Filippo Lippi, che lasciò molte opere e riunì attorno a sé valenti discepoli. Vicende non solo artistiche: mentre lavorava agli affreschi del Duomo, Lippi si infatuò della giovane Lucrezia Buti, suora nel convento di Santa Margherita, di cui era cappellano; con la scusa di farla posare come modella, fuggì con lei e ne divenne amante. Fu un grande scandalo, finché, grazie a Cosimo il Vecchio, la coppia ottennero da Pio II una dispensa dai voti; dal loro amore nacque Filippino, che poi si formò sotto Fra Diamante e Sandro Botticelli, a loro volta allievi di Filippo.

Vicende affascinanti che riecheggiano tra le opere esposte al primo piano del Museo di Palazzo Pretorio, nell’ala dedicata all’Officina Pratese: capolavori che raccontano anche la storia di Prato. Come la Madonna della Cintola, in cui Filippo Lippi ritrasse proprio Lucrezia Buti, quando posò per lui e scattò la scintilla. O la Madonna del Ceppo, finanziata dall’istituzione di carità fondata da Francesco Datini o il Tabernacolo del Mercatale di Filippino, citato anche da Giorgio Vasari. Queste opere, e altre ancora (tra cui la Pala dell’udienza di Filippo Lippi, e la Natività con san Giorgio e san Vincenzo Ferrer di Filippo Lippi e fra Diamante), sono un vero tesoro, nel cuore di Prato, da riscoprire e visitare con calma in questi giorni d’agosto, in cui il museo resterà sempre aperto, con il consueto orario.