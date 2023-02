Un incontro tra cartografia storica, notizie d’archivio e memoria orale, sulla scorta dell’esperienza delle Mappe dei cittadini: Luoghi della memoria, geostoria e ricerca partecipata sul territorio è la seconda tappa del progetto Passione, lotta e vita sociale a Prato e in Val di Bisenzio, promosso dalla Fondazione Cdse e dalla Scuola del Popolo. L’appuntanento è per giovedì alle 16.30 nella sala Fattori della Camera del Lavoro di Prato, Annalisa Marchi condurrà l’incontro aperto alla partecipazione di chi vuol rivivere Prato attraverso la metodologia sperimentata dalle Mappe dei Cittadini. Si parte dalla circonvallazione esterna alle mura e, strada facendo si incontrano personaggi più o meno lontani: da quelli che emergono dai toponimi di epoca romana alle figure note (come Anna Fondi) testimoni d’eccezione della Prato del loro tempo. L’obiettivo è riappropriarsi della memoria del territorio, alimentando la voglia di partecipazione dei cittadini e valorizzando, come meritano, le diverse raccolte di fonti storiche locali attivate negli ultimi quarant’anni, a partire dalla Fondazione Cdse. La Scuola del Popolo, nell’ambito della Cgil, agisce in collaborazione con lo SPI Cgil e Flc Cgil ed è animata da un folto gruppo di insegnanti in pensione.