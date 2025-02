Le "Mamme a metà" alla stagione di prosa

Continua la stagione di prosa in Sala Banti, promossa dal Comune di Montemurlo con Fondazione Toscana Spettacolo. Dopo il tutto esaurito dell’ultimo spettacolo con Lorenzo Baglioni, domani sera alle 21.15, il Teatro delle Donne presenta a Montemurlo "Mamme a metà" di Silvia Nanni, con Elena Miranda e Lisa Santelli, per la regia di Gabriele Giaffreda.

Laura, la protagonista del monologo, è seduta in un luogo non precisato. Parla a un interlocutore invisibile, svelando progressivamente una verità dolorosa: ha appena avuto un aborto spontaneo. Il suo flusso di parole tocca temi come la difficoltà di concepire dopo i trentacinque anni, la mancanza di sostegno psicologico per chi ha subito un aborto e il silenzio che circonda questa esperienza.

Si possono ancora acquistare i biglietti per lo spettacolo. Il posto unico costa 13 euro, 11 il ridotto, mentre il ridotto a 8 euro è riservato agli studenti delle Università possessori della carta Studente della Toscana e Biglietto futuro under 30 in collaborazione con Unicoop Firenze. Le riduzioni sono applicabili agli over 65, soci coop, iscritti al sistema bibliotecario, possessori Carta dello spettatore FTS (solo per i biglietti), abbonati alla stagione 2023-24.

Per prenotare un biglietto si può scrivere un messaggio tramite whatsapp al numero 350 0989104 o chiamando dal lunedì al venerdì ore 16 - 20 tramite mail all’indirizzo [email protected]. Maggiori informazioni alla biblioteca comunale “Della Fonte” (piazza Don Milani 1 Montemurlo) contattando il numero di telefono 0574 558567.