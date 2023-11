Le lezioni di street art da Lanarchico. E i laboratori nelle biblioteche

PRATO

Anche questo fine settimana tante iniziatove a misura di famiglie in Lazzerini. Domani alle 10 l’appuntamento è con "A CAAccia di storie. Leggere tutti dappertutto", letture animate di libri illustrati in Caa seguite da un laboratorio creativo. L’incontro è adatto a tutti i bambini dai 3 ai 7 anni: i libri in Caa che utilizzano i simboli della comunicazione aumentativa alternativa, sono stati creati per facilitare la lettura, ma sono interessanti davvero per tutti. È necessaria la presenza di un adulto. Prenotazione obbligatoria online su bit.lya-caaccia-di-storie. Alla biblioteca Ovest doman alle 10 al via il nuovo ciclo di incontri dal titolo Favole in movimento a cura di Silvia Todesca. Grazie alla lettura di alcune delle fiabe più belle, i bambini dai 4 ai 9 anni potranno imparare semplici figure yoga o divertirsi con il teatrino di legno kamishibai (i partecipanti dovranno portare un telo o un tappetino). Alla biblioteca Nord sempre sabato alle 10 comincia un nuovo ciclo di incontri per bambini dai 4 ai 9 anni dal titolo Storie in musica : letture animate di albi illustrati e silent book per raccontare storie e poi divertirsi con giochi, disegni, strumenti musicali e oggetti sonori. Un breve viaggio nel mondo della musica alla scoperta di emozioni, a cura di Lisa Biancalani.

Molto interessante è anche "Street & contemporary art", la proposta de Lanarchico, lo spazio di creatività in via Guido Monaco, per ragazzi dai 14 ai 16 anni, domani dalle 15 alle 17. E’ un modo originale per conoscere le basi dell’arte moderna e contemporanea, ideato dall’artista Marco Biscardi (foto). "L’idea è far provare ai ragazzi un prima e un dopo", dice. I ragazzi, dopo essersi cimentati in una pittura muraria, il classico murales con vernici spray, potranno seguire lezioni di arte contemporanea alla scoperta dei più grandi artisti. "Dopo questo viaggio - conclude Biscardi – torneranno davanti al muro vuoto, per vivere il “dramma” della tela bianca che da sempre ha paralizzato gli artisti di tutto il mondo. Il risultato non è prevedibile, ma sarà comunque un’esperienza diversa da quella fatta inizialmente.