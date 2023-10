Le iniziative per la salute mentale. Un laboratorio che compie 30 anni

Ha appena compiuto trent’anni la collaborazione fra il Pecci e il Servizio di salute mentale dell’Azienda Usl Toscana Centro, con la nascita e lo sviluppo del Laboratorio di attività espressive. Sabato il centro per l’arte contemporanea ha ospitato una giornata di presentazione e rilancio delle attività alla presenza dei rappresentanti istituzionali e dei partecipanti al laboratorio, che hanno parlato dell’esperienza in tutti questi anni. Sono stati organizzati anche due workshop. Il primo a cura di Ambra Nardini e Claudia Masolini, arteterapeute e collaboratrici del Pecci, su "Le personalità dei materiali", dedicato alla sperimentazione dei materiali e delle qualità sensoriali che questi evocano. Il secondo, dal titolo "Una piccolissima rivoluzione" sulle pratiche sviluppate dall’artista Cristina Pancini durante il progetto Prato Comunità Educante per la lotta alla dispersione scolastica (progetto sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio). C’è inoltre da ricordare che il Centro Pecci propone attività di visita e laboratorio per persone con demenza e per chi se ne prende cura. Grazie alla mediazione di educatori museali e geriatrici esperti, durante le attività si crea uno spazio di condivisione, che stimola l’espressione verbale, emotiva e gestuale libera dal giudizio, anche grazie alla sperimentazione di alcune metodologie quali lo storytelling, l’approccio multisensoriale, manuale, esperienziale e performativo.

Il Centro Pecci aderisce anche l Sistema Museale Musei Toscani per l’Alzheimer e supporta le prestazioni denominate Musei per l’Alzheimer erogate nell’ambito delle azioni a "Sostegno alla domiciliarità per persone con limitazione dell’autonomia" della Società della Salute area pratese.

Infine, il Pecci aderisce anche al progetto Prato Autism Friendly, nato nel 2018 con l’intento di rendere la città più accessibile alle persone con disturbo dello spettro autistico. Ovvero fa parte della rete di luoghi pubblici pratesi in cui vengono adottate e rispettate modalità atte a favorire l’accoglienza e l’adeguamento degli ambienti fisici per persone con autismo.