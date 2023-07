Le idee che contano Incentivi per chi innova Dall’archivio on line a lino e seta riciclati

Dal lino riciclato all’archivio digitale formato da oltre 40.000 campioni: Prato dà concretezza agli incentivi nazionali a sostegno delle imprese innovative. Due progetti scelti come testimonial dell’Innovation Roadshow, il tour promosso dal ministero delle Imprese e del Made in Italy e finanziato con risorse React-Ue del progetto "Imprenditorialità Innovativa" che, fra le altre attività, prevede azioni di animazione imprenditoriale, orientamento e networking sulle direttrici dell’Agenda 2030.

Il meccanismo è semplice e soprattutto accessibile. Bisogna presentare un progetto votato all’innovazione per ricevere finanziamenti ministeriali a supporto della fase di sviluppo, marketing e realizzazione. Rifò e Marini Industrie hanno fatto da apripista e i risultati sono tangibili.

"Si tratta di incentivi importanti utili allo sviluppo aziendale", spiega Francesco Marini di Marini Industrie. "Senza questa possibilità non avremmo potuto investire e fare un passo così importante come quello di creare un archivio virtuale delle nostre collezioni". Grazie al sostegno del ministero l’azienda ha assunto due archiviste impegnate nella catalogazione dei campioni dagli anni Sessanta a oggi: oltre 40.000 stoffe da mettere in rete. Un lavoro enorme reso possibile anche dai fondi ministeriali. Come per tutti i progetti innovativi, la spinta imprenditoriale è il motore che accende i finanziamenti. E non a caso Prato è stata una delle tappe scelte dal ministero per l’Innovation Roadshow proprio perché il tessile è un’eccellenza da difendere e sostenere. "I primi campioni che abbiamo in archivio risalgono agli anni Sessanta e sono ancora su libro – aggiunge Francesco Marini –. Catalogare 60 anni di storia aziendale è un lavoro lungo anni, ma è oggi necessario per essere al passo coi tempi, per dare un qualcosa di unico ai nostri clienti che avranno la possibilità di entrare nell’archivio virtuale e successivamente di visitarlo fisicamente. Due aspetti che si innestano e che da soli non avrebbero funzionato allo stesso modo".

Rifò, start up innovativa a vocazione sociale nata nel luglio 2018, è un altro esempio di successo. Riprendendo e valorizzando l’antica tradizione della rigenerazione tessile, sviluppata più di 100 anni fa nel distretto, Rifò ha dato vita a cinque linee di abbigliamento in materiali riciclati e riciclabili: lana, cashmere, denim, cotone, seta.

"In questa fase ci siamo concentrati sul riciclo di seta e lino perché sono anche materiali innovativi – dice Claudia Ermini di Rifò –. Per evitare sovrapproduzione e sovraconsumo abbiamo adottato un modello di business innovativo, basato su prevendita e servizi circolari di raccolta vecchi indumenti". Il modello consiste nel mettere in vendita anticipatamente ad un prezzo scontato i prodotti in modo tale da produrre solamente ciò di cui le persone effettivamente necessitano. Rifò è stata la prima start up in Italia ad organizzare la raccolta diretta di vecchi indumenti.

Silvia Bini