Le grandi catene cercano addetti alle vendite

In vista del tour de force natalizio le grandi catene del commercio si attrezzano assumendo personale, per gran parte a tempo determinato. Molti posti di lavoro arrivano da Sephora, che a Firenze e Siena ricerca beauty advisor con esperienza in ruoli analoghi, conoscenza dei principali Kpi del commercio, diploma di scuola superiore e buona conoscenza dell’inglese. Ad Arezzo seleziona invece supervisori del negozio, con esperienza di almeno tre o quattro anni, ottima conoscenza dell’inglese e preferibilmente laurea. Per consultare le posizioni aperte: www.inside-sephora.comenitaly. Ovs ricerca magazzinieri a Fucecchio e in tutta la Toscana addetti alle vendite appartenenti alle categorie protette e giovani da formare per la posizione di store manager per i negozi Ovs e Upim. Per candidarsi: careers-ovsgroup.ovs.itjobs.php. Per il marchio Zara ad Arezzo si cerca uno stagista, per il negozio di Grosseto un visual merchandiser, mentre a Pisa il gruppo Inditex seleziona addetti alle vendite. Tutti i dettagli all’indirizzo www.inditexcareers.com.