Le giornate Fai Cicognini e Giunti Tesori da scoprire

Trentunesima edizione delle Giornate Fai di primavera in programma sabato e domenica. Due le visite imperdibili seguendo come fil rouge il libro: il convitto nazionale Cicognini con un patrimonio bibliotecario e testimonianze storiche; lo stabilimento di Giunti editore nel Macrolotto 1 (via Arcangelo Ghisleri) con l’avventura della carta, dal foglio bianco al libro. Al Cicognini, ad accompagnare i visitatori (sabato e domenica dalle 9.30 alle 17.30) saranno gli "apprendisti Ciceroni" studenti del convitto facendo tappa a teatro, cappella, refettorio e oratorio del Pellegrino.Per l’occasione sarà allestita una mostra dedicata a Curzio Malaparte e per la prima volta sarà aperta la biblioteca dello storico e letterato Atto Vannucci.

A fare da guida alla visita dello stabilimento Giunti Editore (sabato e domenica dalle 10 alle17.30) ci saranno gli "apprendisti Ciceroni", studenti del liceo artistico Brunelleschi. All’interno, eccezionalmente aperta al pubblico, la stamperia nella quale si stampano e rilegano i facsimili di tutti i manoscritti e i disegni di Leonardo da Vinci. Per entrambe le visite non è richiesta la prenotazione. Ad illustrare nei dettagli i percorsi di visita ieri in conferenza stampa il rettore del Convitto, Tiziano Nincheri; il direttore Libri Trade & Retail Gruppo Giunti Editore, Iacopo Gori; la docente del convitto, Maria Rodighiero, e Chiara Mannocci dell’associazione Malaparte.

"Due aperture che legano il presente e il futuro della nostra identità storica e culturale – ha detto Rosita Galanti, presidente regionale FAI Toscana – Queste Giornate sono un’importante iniziativa di raccolta fondi e un’occasione per ampliare il numero degli iscritti e dei volontari". Ai visitatori è richiesto un contributo a partire da tre euro. Paolo Gori, capo delegazione FAI Prato ha sottolineato "il rapporto profondo e proficuo tra il FAI e la città. Le nostre proposte di visita grazie ai volontari e agli apprendisti Ciceroni interpretano il nostro impegno: far conoscere e ammirare i tesori del nostro territorio, per imparare a proteggerli".

Marilena Chiti