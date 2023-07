Le filiere sono un valore "Hanno superato la crisi"

"In volume il Pil italiano nel 2022 è cresciuto del 3,7%. L’Italia ha fatto meglio di Cina, America, Europa e del mondo intero. Perché? Perché in Italia esistono le filiere, le grandi imprese del mondo hanno valore grazie alle filiere che riescono a produrre i componenti di cui anche i big hanno necessità per realizzare i loro prodotti". Sono state una iniezione di fiducia le parole di Lucio Poma, capo economista Nomisma presente alla tavola rotonda "Distretti, filiere e territori: le sfide da vincere", moderata dal vice direttore de La Nazione Luigi Caroppo, nell’ambito della seconda edizione di "Tradizione, Innovazione, Sostenibilità: Eccellenze 2023", il riconoscimento di Confartigianato riservato alle imprese che si sono distinte rispettivamente nelle tre categorie.

Una serata che ha avuto come focus il settore manifatturiero e la riscoperta delle filiere in particolare: "Il modello del distretto è vincente – è intervenuto il presidente nazionale di Confartigianato, Marco Granelli – e il nostro lavoro come associazione è e sarà quello di investire energie e risorse per unire le imprese artigiane e creare aggregazione perché aggregarsi e mettere assieme conoscenze permette di crescere. L’Italia ha risposto meglio alla crisi imposta dal Covid e esacerbata dal caro energia perché l’ossatura del manifatturiero ha permesso alle nostre maestranze di interpretare meglio il cambiamento e di sapersi adeguare ai tempi, anche a quelli difficili".

Luca Giusti, presidente di Confartigianato imprese Prato ha sottolineato la necessità di adeguare le infrastrutture con l’accento sullo smaltimento rifiuti "oggi ancora lontano alle necessità delle aziende. Nessun progetto concreto sul fonte degli impianti e normative che classificano gli scarti tessili come rifiuti speciali", ha detto. Granelli, sollecitato da Caroppo, ha posto l’attenzione sulla mancanza di competenze: "Per troppi anni la figura dell’artigiano è stata snobbata – ha detto –. Il nostro impegno è quello di restituire valore ad un mestiere che negli ultimi anni è stato capace di trainare l’economia italiana".

Infine un focus sui 10 milioni ottenuti dal Comune di Prato per il distretto tessile: "Ci siamo impegnati con forza per ottenere soldi che potessero avere un effetto diretto sul territorio – ha spiegato l’assessore all’innovazione Benedetta Squittieri –. Ci siamo riusciti portando a Roma la nostra realtà che per la prima volta è stata riconosciuta come distretto tessile. Questi fondi hanno dimostrato una grande voglia delle imprese di investire, per noi non sono stati un punto di arrivo, ma un punto di partenza da ottenere nuovamente".

Silvia Bini