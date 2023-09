Le farmacie aperte oggi in città e provincia Ecco le mappe per acquistare i farmaci

Le farmacie aperte oggi in città: Di Mezzana in via don Vannucchi (9-13); Etrusca in via Pistoiese 174d (9-19,30); San Francesco a Parco Prato (8,30-13,30); via Roma in via dello Sprone 2 (9-20); Lloyds 2 in via Strozzi 99 (9-13 e 15-19); Lloyds 5 in via Fiorentina Esselunga (9-20); Lloyds 6 in via dell’Alberaccio 64 (9-13); Lloyds 13 in via Montalese 450 (9-13); Lloyds 16 in via Ferraris 69 (9-13). Sempre aperte h24 la Lloyds 3 in piazza Mercatale e la Lloyds 12 in via Cavour. Nei comuni medicei è di turno la comunale di Poggetto via Monticello 5 a Poggio a Caiano (9-13 e 16-20); a Montemurlo la farmacia di Fornacelle (9-13 e 16-19,30). In Val Bisenzio la mattina aperte le farmacie di Usella (9-12,30) e la Zanni di Mercatale (10-12,30); di turno è la comunale di San Quirico (10-12,30 e 17-19).