Le fabbriche ritrovate alla Lazzerini

Ultimi due incontri con l’autore in Lazzerini. Giovedì 20 aprile alle 18 si parlerà di patrimonio industriale con il libro di Massimo Preite e Gabriella Maciocco Le fabbriche ritrovate (Effigi).

Il libro, che viene presentato all’interno di TIPO Festival – Turismo Industriale Prato, vuole essere una ricognizione delle migliori esperienze di riuso del patrimonio industriale condotte in Italia negli ultimi trent’anni. A partire da un breve profilo storico degli stabilimenti di cui sono illustrati i progetti che hanno reinterpretato forme e funzioni delle architetture industriali, vengono poi descritti alcuni esempi di quartieri urbani in cui il recupero del patrimonio industriale dismesso ha rappresentato una leva fondamentale per la loro rigenerazione. A parlarne, Massimo Preite e il direttore del Museo del Tessuto Filippo Guarini (foto). La rassegna si conclude venerdì 28 aprile alle 18 con i due professori del dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze Giuseppe Centauro e David Fanfani che presenteranno la loro ricerca "La Fattoria Medicea di Cascine di Tavola" (Firenze University Press): uno studio per sollecitare un impegno alla rinascita e alla valorizzazione di questa straordinaria risorsa della città, voluta da Lorenzo il Magnifico nel 1477.