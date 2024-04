Le elezioni in Confindustria. Tessili pronti a sfidarsi alle urne. Il bilancio di due anni difficili

Settimana elettorale per Confindustria Toscana Nord, i cui soci sono chiamati l’11 e il 12 aprile a rinnovare il Consiglio generale ed i Consigli delle sezioni merceologiche per il biennio aprile 2024–marzo 2026. Le urne saranno aperte nelle tre sedi di Lucca, Pistoia e Prato l’11 aprile dalle 14 alle 19 e il 12 aprile dalle 9 alle 13.30. Nella sede di Pietrasanta sarà possibile votare solo l’11 aprile dalle 14 alle 19. Per il settore costruzioni - Ance Toscana Nord si voterà l’intera presidenza (presidente, vice presidenti e tesoriere) oltre ai componenti del Consiglio generale di sezione. I candidati sono 132, suddivisi nelle varie sezioni. Al capolinea dei due anni di mandato in ruoli di governo ci sono per la sezione Sistema moda il presidente Maurizio Sarti (è anche coordinatore dei lanifici) e i coordinatori dei gruppi Produttori di filati, Raffaella Pinori e Nobilitazione, Riccardo Matteini Bresci. Insieme a loro gli altri pratesi sono Federico Albini, presidente sezione Logistica e Trasporti, Fabia Romagnoli, presidente della sezione Chimica, plastica e farmaceutica, Daria Orlandi, presidente Ance Toscana Nord, Massimo Della Gatta coordinatore del gruppo chimica e farmaceutica, e Massimo Becheri, coordinatore del meccanotessile della sezione Metalmeccanica.

Sul fronte del tessile, tutti e tre gli uscenti hanno dato la disponibilità a candidarsi: ma mentre Sarti è pronto a restare nella squadra anche come coordinatore dei lanifici, Pinori preferisce lasciare spazio ad altri dopo anni di impegno e Matteini Bresci è pronto a fare il salto da coordinatore dei Nobilitatori a presidente di sezione. "Abbiamo fatto un bel lavoro di squadra – dice Sarti al termine del secondo mandato – sia all’interno sia con gli organismi cittadini, come Comune, Confartigianato, Cna, sia con Sistema Moda Italia dove c’è ancora da lavorare. I frutti sono, per esempio, i dieci milioni arrivati grazie all’impegno di tutti, come pure il riconoscimento delle lavorazioni energivore (rifinizioni) con cui si sono ottenute le agevolazioni sul costo del gas". Sarti riconosce che "abbiamo dato forza alla sezione perché ci possiamo avvalere di tante competenze interne a Ctn che abbiamo valorizzato". Tra le sfide del futuro, Sarti ne indica alcune, come quella della creazione di "un distretto digitale per facilitare il lavoro e la tracciabilità dei prodotti grazie ad un software che permette di interfacciare più rapidamente le fasi di lavorazione". C’è poi il problema del distretto parallelo che danneggia l’immagine della Prato che lavora nella legalità ("ci vogliono risorse per controllare la filiera"). "Oggi si deve fare il conto con il covid economico che è iniziato dopo quello sanitario: tutte le previsioni di revenge shopping sono state un buco nell’acqua. Va cambiato approccio".

Matteini Bresci dà ampia disponibilità per la carica di presidente della sezione Sistema Moda: "L’Unione industriale ieri e Confindustria oggi rappresentano la mia vita – afferma – ritengo che sia il momento giusto per la prima volta di un terzista, anche se quando si è presidenti lo siamo di tutti coloro che afferiscono a quell’ambito". Per Matteini Bresci sono tre le cose importanti su cui lavorare. "Prima di tutto è un momento in cui si intravede un cambiamento enorme sia sul fronte dei numeri che della struttura di distretto: c’è da capire se le performance sono congiunturali o strutturali. Se fossero strutturali, è necessario cambiare lo schema del distretto – sostiene – Poi non possiamo continuare ad avere un distretto parallelo. La notizia di Armani ci ha fatto drizzare ancora di più il pelo: dobbiamo dare un’accelerata alla legalità per evitare di trovarsi in difficoltà con i clienti. Ed infine è giunto il momento di rafforzare i servizi per la città e le aziende. A differenza di altre realtà di Ctn abbiamo aziende più piccole: per cui, per noi, i servizi associativi e la rappresentanza associativa sono più importanti. Fino ad oggi gli organi associativi hanno lavorato bene, bisogna pigiare un po’ di più sull’acceleratore".

Pinori ribadisce la volontà di "continuare a dare una mano a chi verrà dopo" anche se non si sbottona su chi potrebbe essere la persona giusta nella successione. "Il ricambio è giusto in un’ottica di crescita. Per me che sono nell’associazione dal 1998 è stato un valido percorso di formazione: insieme ai colleghi abbiamo affrontato periodi difficili sempre con unità di intenti. Le sfide future? In primis quelle di carattere ambientale. Il caso di Armani è un precedente preoccupante e pone il tema della responsabilità solidale".

Sara Bessi