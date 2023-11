Le donne di Malamore. Ecco il monologo di Lante Della Rovere

Stasera alle 21 va in scena al teatro Politeama lo spettacolo di Lucrezia Lante della Rovere che vedremo impegnata in "Le donne di malamore", tratto da Malamore di Concita de Gregorio. La performace va in scena alla vigilia della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. La regia dell’allestimento è di Francesco Zecca.

In questo adattamento di "Malamore" della giornalista Concita de Gregorio, Lucrezia Lante della Rovere racconta di donne comuni e di donne celebri, capaci di vivere con levità e determinazione nonostante la violenza di padri, mariti, estranei. Donne accomunate dall’enorme talento di resistere al dolore e trasformarlo in forza. Uno spettacolo che scuote, diverte e fa riflettere. In occasione dello spettacolo, a partire dalle 20 sarà servito un aperitivo con formula cena ai tavolini del Politeama Bar a cura di È·ra - Agenzia Gastronomika come sempre attenta ai prodotti del territorio: il costo è di 12 euro con prenotazione consigliata (15 senza prenotazione) via Whatsapp 328 3829633 o per mail a [email protected].