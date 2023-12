Le donne di Bambagioni al Museo del Tessuto. Lezione in Roncioniana

Domani alle 17,45 al Museo del Tessuto ci sarà la presentazione del libro "Impronte di Donna" di Giovanni Bambagioni. In continuità con il precedente testo dello stesso autore – Profili di Meraviglie –, il volume prosegue l’esame di altre figure di donne "meravigliose", che hanno contribuito a cambiare e migliorare l’umanità, come Maya Angelou e Irena Sendler. Donne magari non troppo famose. ma che hanno lasciato un’impronta decisiva nella storia della nostra civiltà occidentale. Parteciperanno all’incontro, oltre all’autore, l’assessore alla cultura Simone Mangani, Veronica Boldi per Masso delle Fate Edizioni che ha pubblicato il libro, David Fiesoli, ricercatore e scrittore che commenterà il testo, l’ illustratore e storico dell’arte Francesco Monciatti.

Sempre domani, ma in Roncioniana alle 17.30, incontro su uno scritto giovanile di Ferdinando Targetti. Si tratta dell’opuscolo conservato alla Biblioteca Roncioniana, dal titolo La nuova tendenza della nostra letteratura: appunti critici, che sarà analizzato da Alessandro Affortunati. Ricordiamo che Ferdinando Targetti, socialista, è stato sindaco di Prato dal 1912 al 1914.