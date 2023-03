"Le donne del Nobel" Si chiude domani la mostra alla Banti

Le Nobel per la pace, alla galleria della sala Banti, per la mostra sulle donne che hanno cambiato la storia. Il marzo delle donne, il calendario di iniziative volute dall’assessorato e dalla commissione pari opportunità del Comune di Montemurlo, si chiude con la mostra "Le Nobel per la pace", promossa dal Comune con l’Associazione Nazionale Toponomastica femminile alla sala Banti (piazza della Libertà) aperta fino a domani. L’esposizione fotografica racconta alcune straordinarie biografie di donne che hanno agito per la pace e il rispetto dei diritti umani, e che sono parte delle 61 donne insignite del Premio Nobel in 120 anni. Dalla scrittrice pacifista austriaca Bertha Von Suttner, premio Nobel nel 1905, a Rigoberta Mnchiu pacifista guatemalteca, che ha ricevuto nel 1992 il Nobel per la pace, per i suoi "sforzi per la giustizia sociale e la riconciliazione etno - culturale basata sul rispetto per i diritti delle popolazioni indigene", a Maria Ressa insignita del premio Nobel per la pace 2021 insieme al giornalista russo Dmitry Muratov "per i loro sforzi per salvaguardare la libertà di espressione".