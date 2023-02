Le ditte edili chiedono lotti piccoli e più tempo

Sono centinaia i progetti già finanziati dal Pnrr per una ricaduta economica di 81 milioni di euro nella provincia secondo quanto riportato sul sito della Regione in costante aggiornamento. Il piano nazionale di ripresa e resilienza dopo una partenza soft mette l’acceleratore pressato dal tempo che corre. La dead line per vedere progetti realizzati e rendicontati è giugno 2026, salvo proroghe che al momento non sembrano essere sul piatto quindi c’è da fare bene i conti: da un lato con la progettazione e dall’altro con la forza lavoro. Anche perché i cantieri saranno attivi in contemporanea, due anni e mezzo di fuoco in cui tutte le ditte edili avranno un ruolo. Una macchina che dovrà viaggiare alla perfezione e che invece ha già iniziato a scricchiolare.

La progettazione non è stata indolore, le amministrazioni hanno spinto al massimo per riuscire a concludere progetti e accedere ai bandi, ora è il momento delle imprese. Sono davvero pronte per il tour de force? Ci sono braccia a sufficienza per reggere così tanti cantieri in contemporanea? Sicuramente da parte delle imprese del settore edile c’è grande volontà. Reduci dalla grande crisi del 2008 che falcidiò in poco tempo oltre 4000 posti di lavoro, la voglia di riscatto è tanta.

"C’è un approccio culturale sbagliato verso questo mestiere, costruire edifici e lavorare nell’edilizia è stato per anni additato come pericoloso, ma bisogna capire che nelle imprese strutturate che seguono formazione e dettami non è così", precisa Stefano Crestini, presidente nazionale Confartigianato edilizia.

La forza lavoro del settore nell’area Prato, Pistoia e Lucca è rappresentata da circa 7000 addetti. Prima del 2008 erano oltre 9000, è innegabile quindi che siano meno le potenzialità del territorio. Inoltre la stragrande maggioranza delle imprese è di piccole dimensioni. la media è sotto 5 dipendenti, da qui la richiesta al governo delle associazioni di categoria di spacchettare i bandi in modo da creare lotti funzionali più piccoli e più accessibili tutte le tipologie di imprese senza tagliare fuori nessuno. Il Pnrr è un’occasione, ma il confine perché si traduca in un boomerang è sottile. "Il nuovo codice degli appalti e la stessa stesura del Pnrr mettono al riparo da eventuali ditte improvvisate", aggiunge Crestini "e questo è un bene. Certo si tratta di una mole di lavoro importante che andrà gestita alla perfezione anche dal punto di vista delle pratiche e della burocrazia. Tutto deve filare liscio. Abbiamo chiesto che i lotti degli appalti siano divisi dove possibile per rendere più agevole il lavoro e anche di posticipare la scadenza. Entro il 2026 i lavori dovranno essere eseguiti e rendicontati, non c’è molto tempo a disposizione". Anche perché ad oggi i cantieri effettivamente partiti si contano sulle dita di una mano. L’imperativo è di utilizzare ditte a chilometro zero per non farsi scappare la possibilità di riversare così tante risorse sul territorio.

"Il numero delle imprese è cresciuto del 24% grazie anche al super bonus che ha permesso alle aziende più piccole di strutturarsi e recuperare terreno dopo le perdite del 2008 - dice Daria Orlandi, presidente di Ance Toscana Nord sezione edili -. La nostra area sulla carta ha la capacità di uomini e mezzi per rispondere alla domanda del Pnrr. È certo che saranno mesi delicati dove non sarà permesso sbagliare". Tra le incognite pesa molto il caro materie prime che preoccupa non poco gli addetti ai lavori.

Silvia Bini