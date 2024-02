Le cure in ospedale. Interventi chirurgici mille pratesi in coda: "Liste d’attesa ridotte"

PRATO

E’ in calo del 12% rispetto al picco massimo del marzo 2022 la lista d’attesa chirurgica all’ospedale Santo Stefano. Una percentuale che tradotta in numeri rivela che sono 992 i pazienti in lista di cui solo il 6% inseriti da oltre tre anni, stando alle informazioni fornite dal monitoraggio PRGLA (Piano regionale governo liste di attesa). Un 6% che per l’Asl risulta "fisiologico" e riguarda "pazienti che nel corso degli anni non sono risultati operabili poiché affetti da altre comorbidità e non idonei al momento della proposta di intervento". Un numero, 992, che si inserisce in quella stima regionale secondo cui sono undicimila i toscani in attesa da tre anni di un intervento chirurgico. Se poi si analizza l’ambito dell’Asl Toscana centro, di cui Prato fa parte, l’obiettivo promosso dalla regione Toscana per l’anno 2023, consistente nel raggiungimento dei volumi produttivi del 2019, è stato centrato. Infatti, secondo quanto asserisce l’azienda, "il numero degli interventi erogato (service incluso) risulta in linea con il 2019 (+1%) e in aumento rispetto al 2022 (+17%)". Un trend crescente, dunque, negli utlimi due anni grazie "sia all’aumento della produzione all’interno degli stabilimenti ospedalieri che a quella in erogazione congiunta nel privato convenzionato".

Entrando, poi, nel particolare del presidio di Galciana, "in ambito chirurgico i tassi produttivi hanno fanno registrare un 3% in più rispetto al 2019 e un +13% nel 2023 rispetto al 2022 – spiegano dall’azienda sanitaria – . Complessivamente gli interventi chirurgici, per tutte le discipline, compresa la chirurgia ambulatoriale complessa, nel 2023 sono stati 6.374 (nel 2022 erano stati 5.659). Sempre nel 2023, 3.775 interventi di chirurgia elettiva sono stati erogati dalle strutture operative del Santo Stefano e 2.599 in service alla Casa di Cura Villa Fiorita, dove le sessioni operatorie vengono svolte dal personale afferente alle strutture operative chirurgiche dell’ospedale pratese".

Ma anche al Santo Stefano "si è lavorato per recuperare l’arretrato generato con la pandemia" e al contempo è aumentata " la complessità della casistica elettiva, sempre rispetto al 2019, con conseguente incremento dei tempi chirurgici". Al riguardo, c’è da ricordare che Prato è centro di riferimento dell’Asl per il trattamento chirurgico della patologia testa-collo di secondo livello (chirurgia avanzata) e di terzo livello (chirurgia riabilitativa): "lo sviluppo di tale attività chirurgica ha richiesto un notevole potenziamento e risorse per la concentrazione della casistica al Santo Stefano". A rendere attrattivo l’ospedale pratese anche "la chirurgia robotica impiegata prevalentemente in urologia (tumore alla prostata)" innescando "un aumento della lista d’attesa specifica".

Quali i fattori che hanno permesso tale contrazione delle liste? "E’ da imputare all’impegno dei professionisti e delle singole équipe specialistiche: i professionisti hanno ripristinato i tassi di produzione e i livelli di numerosità della lista di attesa riscontrabili ante pandemia – dicono dall’Asl – Inoltre ha contribuito anche la costante azione di Recall, la cosiddetta “ripulitura” delle liste, che a livello aziendale nel gennaio 2024 è calata del 9% (pazienti che non avevano più la necessità di operarsi per vari motivi)".

Sara Bessi