Le competenze le mette il Comune Le associazioni aprono i loro locali

Nell’ambito dell’organizzazione delle iniziative, l’intesa fa da cornice ad una serie di impegni reciproci: il Comune metterà a disposizione il personale e le attrezzature informatiche necessarie all’allestimento degli sportelli per il rilascio dello Spid, organizzerà delle mini conferenze per la formazione e l’informazione sull’utilizzo dei servizi digitali della pubblica amministrazione utili per i cittadini e sulle tematiche riguardanti la privacy e la sicurezza informatica.

Dall’altra parte, gli altri enti offriranno i propri locali e quelli degli affiliati alla propria rete associativa curandone l’allestimento necessario allo svolgimento delle iniziative, gestiranno la vigilanza durante l’andamento di esse, forniranno la connessione ad Internet e le varie utenze elettriche essenziali per il funzionamento delle apparecchiature, collaboreranno con il Comune per la pubblicizzazione delle iniziative programmate nella propria struttura e promuoveranno momenti di partecipazione.

Una cooperazione quella stabilita che amplia dunque il raggio d’azione rispetto al passato e si avvicina maggiormente alla cittadinanza, garantendo agli interessati tutto l’aiuto necessario per usufruire al meglio delle potenzialità di Internet e dei servizi loro offerti, quei servizi che purtroppo rimangono a volte nascosti per scarsa o mancata conoscenza dell’ambiente virtuale.