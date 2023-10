Le città d’Europa si confrontano. Prato esempio di distretto green

Condividere idee, buone pratiche progetti tra città di spicco a livello internazionale. È questo lo scopo dell’associazione Major Cities of Europe, che quest’anno ha scelto proprio Prato come punto di riferimento per la conferenza annuale alla quale partecipano dai 200 ai 400 delegati provenienti da più di 20 diverse nazioni. Un incontro internazionale tra amministratori pubblici, dirigenti ed esperti dell’innovazione di tutta Europa per definire priorità, sfide e opportunità dell’innovazione tecnologica davanti alle quali Prato è pronta a presentare il proprio esempio di realtà industriale green del 20esimo secolo.

Non a caso il titolo dell’edizione 2023 "Un telaio con vista - Tessere il futuro digitale di comunità, città e regioni", porta un richiamo alla città per esplorare l’impatto della digitalizzazione, della transizione climatica e delle tecnologie emergenti nella amministrazione locale, nello sviluppo di servizi pubblici, nella sicurezza fisica e informatica, nelle politiche di gestione green e nello sviluppo di nuove competenze professionali. Gli incontri sono in programma fino a venerdì al Centro Pecci.

Un modo per parlare di temi attuali confrontandosi con realtà diverse dalle quali apprendere buone pratiche e diffondere conoscenza. "E’ un grande orgoglio ospitare a Prato la conferenza internazionale delle Major Cities of Europe – interviene l‘assessore all’Innovazione Benedetta Squittieri – E’ un’ottima occasione per confrontarsi con le altre città italiane ed europee, per condividere soluzioni e buone pratiche attuate nelle pubbliche amministrazioni".

Un progetto sostenuto dalla Regione e da Cispel Toscana: "Sul percorso dell’innovazione il nostro paese è in grave ritardo, la Toscana lo è meno rispetto ad altri territori, ma di più in confronto con altre realtà europee - aggiunge l’assessore regionale Stefano Ciuffo -. Dobbiamo recuperare un grande gap sulla costruzione di reti e sulle banche dati e soprattutto c’è bisogno di colmare la lacuna delle competenze digitali di imprese, pubbliche amministrazioni e cittadini: questa è la sfida".

Prato è una delle nove città italiane fra le 100 europee scelte per la missione della Commissione europea ’100 climate-neutral and smart cities’.