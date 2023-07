Le cicatrici di Al-Hassan a Prato: 53 su una barca dopo mesi da incubo in Libia

"Sono partito dal Ghana il 4 novembre 2022. Sono arrivato in Italia meno di una settimana fa. È stato difficile, ma ora sono felice di essere qui". Al-Hassan è uno degli ultimi arrivati al centro di Galceti. Era sulle Geo Barents che ha sbarcato a Massa pochi giorni fa. Ha appena vent’anni, sorriso contagioso e braccia forti. "Facevo il costruttore, lavoravo a mani nude, qui vorrei fare lo stesso. Voglio solo lavorare e avere una vita normale", racconta guardandosi le cicatrici sui dorsi. Ci ha messo 8 mesi a raggiungere l’Italia. L’arrivo in Togo via costa, poi la Nigeria via Benin e quindi il deserto partendo da Kano in 30 su un pick up aperto verso la Libia senza cibo né acqua. "Se vuoi morire, vai in Libia. Lì anche i bambini hanno i fucili in mano e tutti lavorano col sangue della gente come i trafficanti, chiedono soldi e se non li hai ti picchiano, ti sparano o ti mandano in galera, che forse è peggio. Io ci sono stato due mesi in galera, perché avevo finito i soldi," dice mentre fa vedere le cicatrici sulle gambe. Alla fine, riesce a raggiungere un amico in Tunisia. "Sono stato lì 5 mesi, poi a luglio siamo partiti, i primi tre giorni il mare era nero e agitato, pensavo di morire, finché un peschereccio ci ha traghettato fino alle acque internazionali. Lì siamo stati salvati dalla Geo Barents e siamo arrivati a Massa Carrara. Siamo stati in mare tre giorni, eravamo al limite, perché eravamo in 53 su un barca di solo otto metri. Ma ora sono qui".

