Le certezze ai blocchi di partenza

Leonardo Biagiotti

Centrodestra e centrosinistra hanno due certezze in più dopo la storica vittoria di Riccardo Palandri a Poggio a Caiano. Il centrodestra che se corre unito, senza litigare, e sceglie profili legati al territorio e riconoscibili è vincente. Il centrosinistra, se ce ne fosse stato ancora bisogno, dopo la batosta di ieri ha la certezza che le rendite di posizione non esistono più. A Poggio è arrivata la sconfitta dopo 26 anni. Adesso c’è la partita di Prato: il centrodestra parte col vento in poppa dopo due vittorie di grande peso (alle politiche a settembre e quella di ieri), mentre il centrosinistra, cambiato dallo scossone Schlein, deve (ri)costruire la propria proposta. E in fretta.