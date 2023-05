Le cantine rivelano tutti i segreti Parte il tour alla scoperta del vino

Il vino e le degustazioni come veicolo di promozione turistica. Prende il via sabato ’Storia e vigneti nella collina delle meraviglie’, un progetto voluto dal Comune in collaborazione con la Fondazione Cdse, per valorizzare la produzione locale del vino e la storia del paesaggio della collina. Il primo appuntamento sarà sabato con una passeggiata che porterà i visitatori alla scoperta della collina di Montemurlo fino al piccolo borgo di Cicignano, dove si trova Vanempo, Azienda agricola Poggio di Cicignano, la cantina di Michele Sacchetti. Qui si svolgerà una degustazione con tre calici di vino, accompagnati da una selezione di affettati misti, pane e schiacciata. Il ritrovo è previsto alle 10.30 ritrovo in piazza Castello alla Rocca. In caso di maltempo la cantina potrà essere raggiunta con mezzi propri. L’evento è su prenotazione scrivendo a [email protected] o mandando un messaggio whatsapp al numero 338.4933908. Il costo della degustazione è 15 euro.

Il progetto ’Storia e vigneti nella collina delle meraviglie’ prevede vari appuntamenti che culmineranno in autunno a Villa Giamari con produttori vinicoli locali e toscani: "L’obbiettivo è far conoscere il nostro territorio - dice l’assessore alla cultura Giuseppe Forastiero -. Dopo il successo delle passeggiate della scorsa estate, quest’anno abbiamo voluto caratterizzare le iniziative della collina delle meraviglie sul tema del vino legato all’arte e al territorio. Abbiamo produttori vinicoli che stanno facendo un grande lavoro e quindi ci faceva piacere farli conoscere e promuoverli insieme al paesaggio che contribuiscono a curare e preservare con il loro lavoro. Un turismo che a Montemurlo spazia a 360 gradi, dai tour in fabbrica, alle passeggiate in collina alla scoperta del vino".

Le iniziative proseguiranno sabato 27 maggio alle 15,30 con ’La Via delle Rocche e il vino nel Medioevo’ con una visita guidata al castello della Rocca e un approfondimento su come veniva prodotto e gustato il vino nel Medioevo. La prima delle passeggiate dedicate al vino farà tappa da Vanempo-azienda agricola Poggio di Cicignano della famiglia Sacchetti. Vanempo, nome insolito creato dalla fantasia di Michele Sacchetti dalla fusione di due parole ’avanza tempo’, nasce circa 15 anni fa da una piccola produzione per uso familiare, fatta appunto nei momenti liberi, e presto si evolve fino alla creazione di sei diverse tipologie di vino biologico. Michele Sacchetti,subito decide di adottare per le produzioni esistenti di olio e vino i principi e i valori dell’agricoltura biodinamica e di puntare esclusivamente su vini di alta qualità.