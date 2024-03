Le campane del vetro che nessuno rispetta: "Usate come bidoni"

Da via Pistoiese a via 7 Marzo, passando per piazza Cicognini: le campane del vetro sono uno dei punti più caldi per la formazione delle discariche abusive. A Figline i maleducati dell’ambiente sono riusciti a non gettare nella campana perfino le bottiglie. Sacchi strapieni di contenitori di vetro sono stati abbandonati ai piedi della campana, rendendo davvero un brutto spettacolo alla zona. E poi passeggini (questo è stato lasciato accanto al contenitore posizionato in piazza Cicognini), addirittura un materasso alla campana di via Pistoiese. la battaglia contro l’inciviltà è davvero dura da combattere se anche chi deve scaricare delle bottiglie di vetro arriva fino al cassonetto e poi decide di abbandonarle in strada. Con l’introduzione della raccolta porta a porta ormai da anni, a parte le isole ecologiche che sono presenti in centro (piazza Mercatale e in Santa Caterina), i cassonetti stradali sono spariti. Sono rimaste soltanto le campane del vetro che non rientra nella raccolta a domicilio, peccato che vengano scambiate per zone franche dove è lecito scaricare di tutto tranne che bottiglie. Così non è e il rischio è di incorrere in sanzioni, ma il rischio più grande è quello di deturpare l’ambiente circostante.